V 社：Steam Deck 游戏集成反作弊就像发送邮件那样简单，《骑砍 2》等已适配

IT之家 11 月 9 日消息，V 社的 Steam Deck 掌机使用 Proton 兼容层在 Linux 上运行 Windows 游戏，此前官方已宣布掌机已兼容 EAC 和 BattlEye。

据 The Verge 报道，V 社透露，对于 Steam Deck 游戏支持 BattlEye 来说，就像发送一封邮件那样简单。

“BattlEye 与 Proton 的集成已经到了一个地步，开发人员需要做的就是联系 BattlEye 为他们的游戏启用反作弊。除了这种沟通之外，开发人员不需要任何额外的工作，“V 社称，并表示《骑马与砍杀 2：霸主》《方舟：生存进化》等已经启用了 BattlEye。

▼ 《骑马与砍杀 2：霸主》

IT之家了解到，《绝地求生》《命运 2》《彩虹六号：围攻》等游戏都是使用 BattlEye 反作弊系统，这些游戏的开发者已可以将游戏移植到 Linux 和 Mac 平台。

此外，使用 EAC 反作弊系统的游戏包括 《Apex 英雄》《黎明杀机》《战争雷霆》《七日杀》《糖豆人终极淘汰赛》《黑色沙漠》《猎杀：对决》《枪火游侠》和《光环：士官长合集》等。

The Verge 已经向这些大型游戏开发商询问，是否已经对 Steam Deck 掌机进行了反作弊适配，但目前没有得到答复。