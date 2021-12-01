报告：亚马逊在云计算 SaaS 领域未跻身前 20，落后于微软、甲骨文等

北京时间 12 月 1 日早间消息，据报道，亚马逊 AWS 在计算基础设施领域占主导地位，包括提供给其他应用的计算和存储能力，但 AWS 在云计算的另一个重要领域落后于微软、Salesforce 和甲骨文等竞争对手，就是 SaaS（软件即服务）应用。

在研究机构 Synergy Research Group 近期对 SaaS 市场的一项调查报告中，微软、Salesforce、Adobe、甲骨文和 SAP 这前五大公司占据超过 50% 的市场份额，而 AWS 则未能跻身前 20 名。

Synergy 首席分析师及研究总监约翰・丁斯代尔（John Dinsdale）表示：“在 SaaS 领域，AWS 更像是提供软件的渠道，而不是提供 SaaS 应用本身。”

然而，SaaS 也是个不应错过的庞大市场。根据 Gartner 的数据，商业应用市场，包括微软 Office 365、Salesforce 的销售营销软件，以及 Zoom 的视频会议应用，预计将成为云计算最大的细分市场，2022 年的规模将达到 1454 亿美元。

亚马逊实际上已经注意到这点。多年来，该公司一直在尝试建立和发展自己的 SaaS 业务，涉及电子邮件、文字处理和视频会议等应用。然而到目前为止，这些应用还未能吸引到太多的内部和外部用户。

为了在这方面取得突破，亚马逊最近正讨论在这个领域展开收购。有报道显示，亚马逊可能收购的公司包括市值 400 亿美元的营销软件公司 HubSpot。

对此，亚马逊发言人在声明中表示：“我们已经有几个非常成功的应用。其他应用还处于发展早期，但我们仍然相信它们的潜力。”目前，亚马逊的 WorkSpaces 和 AppStream 等应用已经吸引了数万的活跃客户。