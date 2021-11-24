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亚马逊云科技 Babelfish for Amazon Aurora PostgreSQL 已在中国区域正式可用

2021/11/24 22:49:15 来源：TechWeb 作者：果青 责编：问舟
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11 月 24 日消息，亚马逊云科技宣布通过与光环新网和西云数据的合作，在中国区域（北京与宁夏）推出 Babelfish for Amazon Aurora PostgreSQL，客户无需或只需很少的代码更改，便可直接在 Amazon Aurora PostgreSQL 上运行 Microsoft SQL Server 应用。

这是亚马逊云科技在数据库迁移服务方面，在现有的数据库架构转换、数据迁移服务之上，进一步提供应用程序迁移服务，帮助客户加速向云上数据库的平滑迁移。

与此同时，亚马逊云科技提供多种迁移服务帮忙客户迁移数据库，包括 Amazon Schema Conversion Tool 可转换数据库架构， Amazon Database Migration Service 可迁移数据，新发布的 Babelfish for Amazon Aurora PostgreSQL 则可帮助客户迁移 SQL Server 应用程序。

目前，Babelfish for PostgreSQL 源代码现已在 Github 开源。中国用户还可以通过亚马逊云科技 Database Freedom 项目，了解如何从传统商业数据迁移至云数据库。

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关键词：亚马逊云计算数据库

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