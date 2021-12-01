金士顿推出虎年生肖限量 U 盘：读速 200MB/s，64GB 188 元

IT之家 12 月 1 日消息，金士顿今日宣布推出虎年生肖限量 U 盘。2022 年是虎年生肖，这款 U 盘采用了小巧可爱的老虎造型，拔出尾巴部分即可看到 USB-A 插头。

金士顿虎年生肖限量 U 盘容量为 64GB，采用 USB 3.2 Gen1 协议，读取速度可达 200MB/s。U 盘插入电脑后，尾巴部分自然翘起，十分可爱。

IT之家了解到，这款 U 盘在尾巴部分有开孔，便于悬挂挂绳、钥匙圈等，防止丢失。产品包装采用易拉罐造型。官方表示，这款 U 盘提供 5 年质保和免费技术支持。