金士顿发布 Fury Renegade 系列 PCIe 4.0 NVMe SSD：写入速度 7000 MB/s，最大 4TB

IT之家 11 月 2 日消息，金士顿于昨日在其官网发布新款 PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘 Fury Renegade 系列，宣称其最大能达到 7300MB/s 的顺序读取和 7000MB/s 的顺序写入（500GB 版本顺序读写为 7300/3900MB/s，1TB 版本顺序读写为 7300/6000MB/s）。

IT之家通过金士顿官网了解到，Fury Renegade 系列固态硬盘为 M.2 2280 规格，采用支持 Gen 4x4 NVMe 的群联 E18 主控以及 3D TLC NAND 闪存颗粒，拥有 1000000 IOPS 的随机访问性能，可为消费者提供极快的传输速度。官方宣称该固态硬盘针对游戏笔记本电脑以及游戏主板等设备的高强度使用进行了着重优化，并在固态硬盘颗粒和主控上覆盖了一层石墨烯铝制散热片用于给固态硬盘降温。

该款固态硬盘拥有 500GB、1TB、2TB、4TB 四种规格，官方宣传的 TBW 分别为 500TBW、1.0PBW、2.0PBW 和 4.0PBW，MTBF 无故障时间为 1800000 小时，且拥有 5 年的质保。目前官方暂未公布其确切的上市时间以及售价。