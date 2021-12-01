ROG 游戏手机官宣新品将于 12 月 4 日发布：以心为原动力，还有《鬼灭之刃》联名

IT之家 12 月 1 日消息，ROG 游戏手机官方今日宣布，ROG 游戏手机新品发布会定档 12 月 4 日，而且从宣传海报来看还将会与《鬼灭之刃》进行联名，届时将为大家带来惊喜。

与祢！共赴战场。信仰的追求是心灵的修行，以心为原动力，向着更好的明天前进吧！

IT之家了解到，今年 8 月 18 日，腾讯 ROG 游戏手机 5s 系列正式发布，升级搭载高通骁龙 888 Plus 5G 移动平台，全系标配三星 AMOLED 电竞屏，拥有 144Hz 刷新率与 1ms 响应时间，支持 360Hz 原生触控采样率，通过 HDR10+ 认证。

据华硕官方介绍，ROG 游戏手机 5s 更与时下大火热血动漫《鬼灭之刃》跨界联合推出限定版，为众二次元 x 手游粉丝送上福利，而这款 ROG 游戏手机 5s《鬼灭之刃》限定版将于 12 月 4 日正式开售。

本次 ROG 与《鬼灭之刃》深度联名定制，以剧中人物 —— 灶门祢豆子为设计灵魂打造，将祢豆子的动画风格融入，从内至外融入动漫元素，为玩家带来并肩战斗的破次元感。

该机在外包装设计上，ROG 将自身经典黑风格与祢豆子和风粉色调相结合，并绘有祢豆子形象与鬼灭之刃 LOGO，明暗呼应，极具视觉冲击。打开包装后，主角四人小队的海报呈现而出，绿色竹筒也巧妙藏于设计之中，让玩家更好地沉浸鬼灭元素之中。

不仅如此，ROG 还聚焦手机外观设计本身，该联名定制版背盖采用多道纳米级金属油墨印刷技术，将祢豆子的数码图腾精准镌刻，信仰与热爱的羁绊就此开启。

玻璃蚀刻工艺以麻叶花纹为灵感，利用玻璃蚀刻工艺，呈现出独特的触感与光感。此外，ROG 更是将鬼灭元素注入手机内部，祢豆子桌面、鬼灭定制主题、专属 App 图标，皆为粉丝专属打造。