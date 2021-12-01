外星生存游戏《翼星求生 ICARUS》本周上线：支持光追，推荐配置 RTX 3060 Ti

IT之家 12 月 1 日消息，外星生存游戏《翼星求生 ICARUS》将于 2021 年 12 月 4 日上线，

官方表示，这是一款与时间赛跑的 PvE 生存游戏，可支持多达八名玩家或进行单人游戏。玩家将探索地球化改造出错后蛮荒的外星荒野，尽可能地生存来开采外来物质，然后返回轨道去研发更先进的科技。

游戏介绍：

在 Icarus 上体验蛮荒的外星荒野，承受人类史上最大的错误。在残酷的环境中生存下来，您将在探索、收获、制作和狩猎的同时寻求财富。



勘探者会从轨道空间站下降到星球表面进行限时勘探，在此期间他们将体验外星环境、完成派系任务以及寻找珍贵的外来物质。那些幸存下来并返回轨道的识途老马，可将寻获的外来物质转化为先进技术，并用新发现的知识获取更大的收获。那些未能返回的人…… 就此成了诀别。

Icarus 曾经注定要成为第二个地球，但当地球化改造失败后，空气变得有毒，人类殖民新世界的希望也破灭了。Icarus 成了一个笑话：人类伸手摘星，但却落得竹篮打水一场空。然而，当异种生物学家发现导致失败的原因是“外来物质”时，原本已经被磨灭的兴趣瞬间燃起来了。这些“外来物质”的价值不可估量，不仅引发了淘金热，还加剧了地球上的政治紧张局势，并使勘探者纷纷涌向 Icarus。

Icarus 是个暴躁莫名的星球，从有毒的大气到野蛮的野生动物和毁灭性风暴。无论是建造庇护所、寻找氧气来源、狩猎下一顿餐食或是为长途跋涉储备物资，准备和计划就是一切。

《First Cohort》的勘探者已获得超过 64 平方公里的手绘制作地形的初始采矿许可证。这些地形充满着许多隐藏角落、可供您开采的资源和探索的生物群落。利用您周围的资源来生存：您可以砍伐每一棵树，也可开采每一颗矿石。

使用星球的资源来制作工具、建筑和机械，来保护自己并助您完成任务。在星球的地表获取经验、培养独特的技能并提升核心天赋，然后带着稀有的外来物质返回轨道，获得先进的科技。选择要培养的技能以及在下一次勘探中需要使用的科技，以便让您更快完成任务、走得更远、进行自动化生产或提高您的生存几率。每一个决定都很重要。

这款游戏支持简体中文，最低配置 GTX 1060，光追推荐配置 RTX 3060 Ti。

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