理想汽车 11 月汽车交付量达 13485 辆，同比增长 190.2%

IT之家 12 月 1 日消息，12 月伊始，各大车企和厂商不约而同地选择高调公布自家的 11 月战绩，例如哪吒汽车、零跑汽车等。

理想汽车现宣布：理想汽车 11 月交付 13,485 辆理想 ONE，同比 2020 年 11 月增长 190.24%。2021 年 1-11 月，理想汽车总交付量达 76,404 辆。自交付以来，理想 ONE 累计交付量已达 110,001 辆。

“理想 ONE 在 11 月创造了单月交付 1.3 万台的新纪录。这也是起售价超 30 万的中国品牌车型第一次实现单月交付破万，成为中国豪华中大型 SUV 和家庭用户的首选产品。能取得如此的成绩，我们非常感谢用户对理想 ONE 产品力的认可。理想汽车也将持续创造让用户满意，让自己自豪的产品和服务。”理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠对此表示。

截至 11 月 30 日，理想汽车在全国已有 174 家零售中心，覆盖 93 个城市；售后维修中心及授权钣喷中心 236 家，覆盖 171 个城市。

IT之家曾报道，国产造车新势力中的蔚来也已经公布了 2021 年 11 月的交付业绩，小鹏汽车暂未公布。蔚来汽车 11 月汽车交付量达 10878 辆，同比增长 105.6%。今年累计交付量达 80,940 辆，同比增长 120.4%。