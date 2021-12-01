腾讯两大事业群同时调整副总裁，涉及腾讯教育、信息平台与服务线

12 月 1 日消息，腾讯公司发布内部公告，宣布对公司两位副总裁的职务进行调整。

腾讯公司副总裁殷宇调往云与智慧产业事业群（以下简称“CSIG”）担任智慧教育行业负责人，负责腾讯在智慧教育领域的整体策略与规划，做好教育行业升级的“数字化助手”，不再担任平台与内容事业群（以下简称“PCG”）下“信息平台与服务线”（以下简称“信服线”）负责人。

此外，腾讯公司副总裁郄小虎将接任“信服线”负责人，同时继续负责 PCG 技术公线和搜狗输入法业务。

据悉，殷宇于 2006 年加入腾讯，先后负责 QQ、看点、QQ 浏览器等业务模块，孵化出腾讯课堂、企点等业务，并筹建音视频实验室。

2014 年，他进一步带领团队利用技术工具和连接能力，孵化出腾讯课堂，为教育院校、机构和用户提供在线教学与学习体验，腾讯课堂目前已成为国内最大的在线终身教育平台。

此前，在今年 10 月 15 日，腾讯公司与搜狗正式完成交接。

搜狗并入腾讯后，腾讯在 PCG 下正式成立“信服线”，负责 QQ 浏览器、看点、搜索、免费小说、文件等业务，为用户提供信息搜索、浏览消费、编辑存储、信息服务等平台与服务，从而在信息流、浏览器与搜索加速整合的趋势下为用户提供一站式的信息服务体验。

据了解，郄小虎毕业于清华大学和普林斯顿大学，曾任 Google 全球技术总监及谷歌中国研究院副院长，随后分别在 2015 年和 2018 年担任小红书和滴滴网约车平台公司 CTO。

2020 年，郄小虎加入腾讯，作为 PCG 新增合伙人正式亮相，负责 PCG 技术公线管理，并在今年 10 月搜狗并入后负责搜狗输入法业务，同时兼任“信服线”的搜索与商业化技术负责人，始终在 PCG 担任以技术驱动为核心的管理岗位。