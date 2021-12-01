腾讯 START 云游戏与 TCL 成立联合实验室，致力于攻克大屏云游戏关键技术

IT之家 12 月 1 日消息，今天，腾讯 START 云游戏宣布与 TCL 成立联合实验室，双方将以提升用户的大屏云游戏体验为目标，并专注于核心技术的研发升级，全面覆盖大屏云游戏相关的运行环境、网络、解码、渲染、视频后处理、输入输出外设及安全等模块。

▲ 图自 START 云游戏微信公众号

腾讯 START 云游戏表示，START 云游戏平台自 2020 年下半年公开亮相以来，凭借较为扎实的技术基础，以及云端存档互通，原生触控操作支持，3A 大作的持续引进，良好的大屏游戏体验等特色，已发展成为国内云游戏领域头部平台之一。而 TCL 则在智能终端产业深耕多年，其在智屏设备的外观设计，画质引擎，LED 显示技术等方面掌握有大量发明专利与自主知识产权，自与 START 云游戏合作一年来，也在不断攻坚大屏云游戏领域的关键技术，并已建立起相当的技术壁垒。

官方表示，在 TCL 品牌已认证机型上，通过 START 云游戏平台运行游戏，全链路延时已降低至 68.8ms，也即从按下手柄的按钮到 TCL 电视机上游戏画面出现改变的时间间隔仅有不到 70 毫秒 —— 这一数据事实上已经达到本世代游戏主机在手柄使用无线连接，并接入主流品牌电视时的水准。

未来腾讯 START 云游戏与 TCL 双方还将继续发挥各自所长，尝试攻克更多大屏云游戏领域关键技术，如当前业界呼声较高的 4K/8K 显示技术，手柄的震动反馈功能实现与优化，陀螺仪、重力感应等当代输入外设技术在云游戏体验上的应用，双 WiFi 信道择优机制，QoE 监控，网络抗干扰等网络技术的提升，以及蓝牙手柄优化，端、云、外设三方通信协议优化定制等等。