1599 元起，酷派 COOL 20 Pro 正式发布：搭载天玑 900 处理器，对称式立体声双扬

IT之家 12 月 1 日消息，酷派 COOL 20 Pro 于今日晚间正式发布，搭载天玑 900 5G 处理器，首发价 1599 元起。

酷派 COOL 20 Pro 拥有薄雾黑、初晴雪、秘海蓝、敦煌鎏金、星空特别版 5 款配色，采用直角边框，后置左上角圆角矩形三摄，后盖为 Baby Skin AG 玻璃工艺。

配置方面，酷派 COOL 20 Pro 搭载天玑 900 5G 处理器，配备 6.58 英寸 120Hz 智能变速高刷 LCD 屏，支持 DCI-P3 色域与 2048 级调光，采用水滴式前置镜头。

酷派 COOL 20 Pro 在音频方面下了不少功夫，搭载“对称式立体声双扬声器”，采用了市面上对称式双扬声器中，有效震动面积最大的 1318 双喇叭单元，带来更好的立体声体验，还配备 3.5mm 耳机孔。

酷派 COOL 20 Pro 上还搭载低音纳米材料，支持心理声学虚拟低音，更好还原低音；源自瑞典的 Dirac 专业声学调教，带来沉浸式立体声；全新影音模式，针对上百款热门应用进行分析调教，根据不同使用场景，匹配最佳音效。

此外，酷派 COOL 20 Pro 拥有 4500mAh 电池，支持 33W 闪充，影像方面配备 5000 万像素 AI 三摄，自研 COOLOS 2.0 系统，智能内存融合、内存冻结、新版 EROFS 文件系统等。

IT之家了解到，酷派 COOL 20 Pro 于 12 月 1 日 20:30 全渠道开启预售，12 月 5 日 0 点正式开售，售价为：