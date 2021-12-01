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荣耀赵明谈高通与联发科的“高端之争”：乐见其成，都是密切合作伙伴

2021/12/1 22:23:41 来源：凤凰科技 作者：- 责编：汪淼
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12 月 1 日消息，荣耀召开线上新品发布会，发布了全新的荣耀 60 系列手机。

在发布会后，荣耀 CEO 赵明在接受凤凰网科技等采访时谈到苹果在高端市场的快速发展，他认为，市场的起起伏伏非常普遍，没有坏的市场，只有坏的应对

“希望整个团队能够回到商业的层面，希望用好的产品与服务，为消费者服务。”赵明表示，在今年上半年，荣耀的市场份额在快速的回归，在现在已经解决了生死线问题，也初步解决供应链、零售商、渠道的问题。

据悉，今年 1 月，荣耀全面恢复供应制造，6 月发布荣耀 50 系列，截止 10 月份，荣耀 50 系列已在全球 40 + 国家开售。

近期，联发科与高通在近期陆续发布天玑 9000、骁龙 8 高端芯片，对此赵明表示，对于荣耀来说，是乐见其成。在手机行业竞争激烈的同时，芯片 SOC 行业也迎来了更大的创新，这无疑推动整个行业发展，同时，联发科和高通都是荣耀的密切合作伙伴，而未来荣耀会与两家厂商进行更深度的融合

据透露，目前，荣耀线下销售的占比已经超过 70%，下一步希望能够打造荣耀特色的零售体系。

赵明表示，在这一年里，荣耀脱去曾经的光环，成为一家创业公司，开启独立成长的旅程。“微笑，始终是荣耀面对这个世界的态度。”

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关键词：赵明荣耀高通 联发科

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