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华为 nova 2s、nova 3i、荣耀 30S、Play、Play4T、Note10 获推鸿蒙 HarmonyOS 更新

2021/11/29 23:22:49 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 乄弈枫灬 的线索投递！

IT之家 11 月 29 日消息，华为多款机型今日更新系统，例如华为 nova 2s、华为 nova 3i、荣耀 V9、荣耀 Play、荣耀 Note10 获推 HarmonyOS 2 版本 2.0.0.125，荣耀 Play4T 获推 3.1.0.158 版本，荣耀 30S 获推 2.0.0.212 版本。

IT之家了解到，此次更新变化不大，除华为 nova 2s 以及华为 nova 3i、荣耀 Play、荣耀 Note10 提供了功能性更新外几乎都是更新了最新的安全补丁。

华为 nova 2s（HWI-AL00）、nova 2s（HWI-TL00）

2.0.0.108→2.0.0.125 更新点

华为 nova 3i（INE-AL00）、nova 3i（INE-TL00）

2.0.0.108→2.0.0.125 更新点

荣耀 Play（COR-AL00）、荣耀 Play（COR-AL10）、荣耀 Play（COR-TL10）

2.0.0.108→2.0.0.125 更新点

荣耀 Note10 （RVL-AL09）

2.0.0.106→2.0.0.125 更新点

荣耀 Play4T（AKA-AL10A）

3.1.0.157→3.1.0.158 更新点

荣耀 30S（CDY-AN90）、荣耀 30S（CDY-AN95）、荣耀 30S（CDY-TN90）

2.0.0.210→2.0.0.212 更新点

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关键词：华为nova荣耀鸿蒙HarmonyOS

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