荣耀 60 系列众测报名开启：名额 50 人，预计 12 月 6 日发货

IT之家 11 月 29 日消息，荣耀 60/Pro 系列手机定于 12 月 1 日正式发布，目前产品官方照已经公布。这款手机继承了荣耀 50 系列的外观设计，后置三摄设计，预计会搭载高通骁龙 778G+ 芯片。

今日荣耀宣布开启荣耀 60 系列的众测报名，名额 50 人。活动时间为 12 月 6 日至 2022 年 1 月 15 日，因此可以预计手机将于 12 月 6 日向众测用户发货，可以抢先体验这款新机。

参与众测的用户，所有评测内容需要首发在荣耀俱乐部“荣耀数字系列”版块 -“荣耀 60 系列”主题分类。此外，至少选择一个社交平台（如微博、头条、B站、抖音、快手、知乎、小红书等）同步评测内容，并需在显眼位置注明：样机来自 @荣耀俱乐部 #荣耀众测#。

拿到样机至 2021 年 1 月 15 日为一个评测周期，此周期内发布的“精选 + 推荐”类作品合计不少于 2 篇，内容创意优先；

禁止抄袭，一经发现，立即取消此次评测资格回收样机，且 3 个月内不得再次参与【荣耀众测】。

IT之家了解到，参加荣耀 60 系列评测的用户，优先选择近 2 个月在荣耀俱乐部发布的原创内容被“盖章/推荐”者。荣耀俱乐部活跃等级 LV4 以上的优先。此外，保留一定比例名额给予在其他第三方平台表现优秀的粉丝进行尝鲜体验。

荣耀 60 系列众测报名链接：点击打开