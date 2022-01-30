再磕 App Store，白宫和美国 35 名州检察长支持 Epic Games 对苹果的反垄断诉讼

IT之家 1 月 30 日消息，白宫和美国 35 个州已经提交了“法庭之友”简报，支持 Epic Games 对苹果的反垄断上诉。

所有的人基本上都认为，原来的法官在决定一项关键的反垄断法如何适用于苹果公司时，犯了一个法律错误 ...

背景

Epic Games 起诉苹果公司不允许其使用自己的支付平台，而必须通过 App Store 进行应用内购买，苹果公司从中抽取 30% 的费用。法院裁定，苹果必须允许开发者将应用程序用户引向外部支付平台，但认为该公司不符合被视为垄断的法律测试--因此不必允许 iOS 应用程序的竞争性应用商店。

苹果和 Epic Games 都对该裁决的不同方面提出了上诉。

Epic Games 的反垄断上诉

Epic 对 App Store 不是垄断的裁决提出上诉，认为除了通过苹果，开发者没有其他方式销售 iPhone 应用。

每当一个涉及公共利益的案件被审理时，不直接参与争议的第三方希望有发言权是很常见的。法律允许他们提交“法庭之友”简报 —— 作为法庭之友向法官提出建议。

福斯专利网报道，美国约有 35 个州联合起来提交了一份支持 Epic 的法庭之友书状--认为苹果作为 iOS 应用程序的销售商确实具有垄断地位。

“以犹他州和微软为首的 35 个美国州通过向美国第九巡回上诉法院提交法庭之友简报，正式支持 Epic 的上诉。 这些文件不仅仅是一个“不错的选择”。这种支持是关键性的 [...] 。 在此支持 Epic 的各州检察长（“州检察长”）基本上都是在加州北区与 Epic 一起起诉谷歌的人。以犹他州为首，（按字母顺序）共包括阿拉斯加、阿肯色州、科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、哥伦比亚特区。佛罗里达州、爱达荷州、伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、肯塔基州、路易斯安那州、马里兰州、马萨诸塞州、密歇根州、明尼苏达州、蒙大拿州、内布拉斯加州、内华达州、新罕布什尔州、新泽西州、新墨西哥州、纽约州、北达科他州、俄亥俄州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州、罗得岛、南卡罗来纳州、南达科他州、得克萨斯州、犹他州（提交者）、佛蒙特州和华盛顿。”

白宫为美国提交了一份单独的辩护状。这在封面上声称它“不支持任何一方”，只是表达它对相关法律的看法。然而，其内容明显是支持 Epic 立场的。

《谢尔曼法》是美国反垄断立法中的一个重要条款，有两个部分。第一条规定，公司之间不能达成扭曲竞争的协议（例如，所有公司都同意对某物收取相同的价格）。第二节规定，处于支配地位的公司不能采取旨在使自己获得垄断地位的单边行动。

联邦法院认为，第二节应适用于苹果公司，法院应根据这一标准来判断 iPhone 制造商的行为。