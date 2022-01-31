科大讯飞：公司现有员工 1 万余人，平均年龄不到 30 岁

IT之家 1 月 31 日消息，1 月 29 日，科大讯飞举办 2022 云年会。科大讯飞数据显示，公司现有员工 1 万余人，平均年龄不到 30 岁。

IT之家了解到，科大讯飞表示，在即将到来的北京 2022 年冬奥会，科大讯飞构建了面向冬奥的语音及语言服务平台，同时支持 60 个语种语音合成、69 个语种语音识别、168 个语种机器翻译和 3 个语种交互理解；研制了便携式翻译设备双屏翻译机、穿戴式翻译设备 iFlybuds 耳机等。

会上，科大讯飞董事长刘庆峰还宣布启动讯飞超脑 2030 计划。目标就是要让人工智能懂知识、善学习、能进化，让机器人走进每个家庭。一共有三个重要的阶段节点：

第一阶段 2022-2023 年。要让软硬一体机器人发展为外骨骼机器人，做宠物型的机器智能硬件，要具备理解人多模态的认知能力，以陪伴为概念且可养成。并发布专业虚拟人家族，在医疗、教学等更多的领域帮助我们人类。

第二阶段 2023-2025 年。要让外骨骼机器人进入生活，未来十年每个家庭都将有一个机器人，并发布陪伴虚拟人家族，可以陪伴老人，有温度的进行情感化交流。

第三阶段 2025-2030 年。要让懂知识、会学习的陪伴机器人进入家庭，且数字虚拟人能够自我学习和进化。人工智能将在 2030 年真正解决人类现在最关心的老龄化、人口出生率降低的问题，要用软硬一体化的实际能力，真正在刚需中帮助人类更好地面对未来。

刘庆峰指出，这个计划对讯飞来说并不突然，他们已为此准备了几年，今年就会有实际成果发布。在第一个阶段，也就是 2023 年之前，科大讯飞将发布三款重点产品：