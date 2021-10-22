科大讯飞 1024 科博展多图剧透

IT之家 10 月 22 日消息，科大讯飞 2021 全球 1024 开发者节将于 10 月 23 日-10 月 26 日于安徽省合肥奥体中心举办。据了解，此次科大讯飞 2021 全球 1024 开发者节将由主论坛开幕式、超级 AI 发布会、1024 科博展、1024 校招会、AI 行业峰会、A.I.开发者大赛、声博会颁奖盛典、AI 公益、大学生创意路演、特别节目策划等丰富内容构成。

距离 1024 科博展开馆不到 24 小时，IT之家了解到，1024 科博展占地 2.7w 平方米，设置 5 大主题展馆，将有千款黑科技好物展出。1024 科博展设置了 AI 科技馆、AI 奇趣馆、AI 引力馆、AI 共生馆、AI 创客馆 5 大主题展馆，以下是来自 AI 研究所的提前探馆。

AI 科技馆

走进 AI 科技馆，可以看到展馆中间有一棵巨大的“智慧树”，如同展馆的心脏。以智慧树为中心，科技馆分为语音技术区、视觉技术区、认知技术区、AI 平台区、X 技术区 5 个区域，展示着 80 + 个 AI 前沿技术。

来自讯飞研究院的科学家、AI 算法工程师们正集聚在一起调试着将要展示的产品和设备。

比 P 图软件还强大的个性化人脸合成系统、可以实时变声的万声筒、自动调整书写笔迹的智慧书写屏、自动编舞软件….. 各种新奇的 AI 产品在这里等你体验。

科技馆的 X 技术区静静地摆放着一个白色的弈棋机器人，别看它像一个机械手臂平平无奇，事实上，它的围棋水平已经达到了职业九段。不信，你可以到现场来挑战一下。

AI 奇趣馆

在展馆看到一头猪是一种什么体验？馆内的智慧养殖展位内摆放着一个迷你猪舍和猪只模型，将会以沉浸式方式让你对智慧养殖有更深入了解。

想重温童年时光？来创意街区，巨无霸游戏机、萌丑赛车、次元穿梭机等多个互动设备已放置完毕，等你前来打卡体验。

全民反诈，你我共防。到反诈骗公益展位，你可以参与反诈互动体验，提高反诈骗意识。

随着展品的陆续摆放完毕，10 月 23 日当天，海信的智慧平板会议大屏、特斯联的各类机器人、新石器的无人车、讯飞及中国声谷的多种 C 端产品……AI 奇趣馆的黑科技好物将会让你看得眼花缭乱。

AI 引力馆

引力馆中共设有 70 多个展台，其中包括讯飞智能交互、讯飞企业数字化、讯飞服务市场、讯飞 AI 公益、讯飞工业智能、讯飞开放平台 6 个主要展台。在这里，同样能发现众多科技好物。

在讯飞智能交互展台有两个可爱的迎宾机器人，关于展区你有什么想咨询的，都可以向它们提问。

讯飞企业数字化展台用办公桌椅搭建了多个真实办公场景，展示数字化办公产品的应用。

值得一提的是，在讯飞 AI 公益展台设置了趣味体验主题专区，届时你可以穿戴体验模拟老人日常状态，感受老人的生活，增进于老人身体状态的了解与同理心。

AI 共生馆

如果你是位教育工作者或带着孩子来逛展，可以到 AI 共生馆的智慧教育展台参观。智慧教育展台将展出讯飞 AI 学习机、讯飞翻译笔等产品，更有文房四宝以及多个互动屏幕让你体验不一样的学习方式。

老有所乐，AI 在身边。在场馆内的智慧城市展台，你将看到面向安全守护、健康关怀、政务服务、便捷生活、情感关爱、康复辅具等方向的科技乐老综合解决方案。

AI 创客馆

广监云、蓝胖子、千寻未来、苏州立信、云智动、魔数智擎…….一个个 AI 创新型企业的展位集聚在 AI 创客馆。虽然每个企业的展位并不大，但走在这里，能让人感受到 AI 赋能创新创业。

场馆中还特别设置了“新疆皮山”展区，介绍安徽省驻新疆援建指挥部针对新疆和田皮山县经济社会发展实际，以数字经济为驱动，重点打造的“中国皮山数字经济产业园”的相关情况。

在被 5 大展馆包围的大草坪上，已搭建起数个彩色玻璃房，10.23-10.25 期间，AI 开发者大赛决赛、1024 校招会、视障者电竞比赛都将在这些玻璃房中进行。

同时，1024 书友会也将在大草坪举行。