第二部 USB-C 接口的苹果 iPhone X 卖出：添加防水功能，售价却只有第一部的零头

IT之家 1 月 31 日消息，早在去年 10 月，机器人工程专业学生 Ken Pillonel 就成功改装了带有 USB-C 接口的苹果 iPhone X，在 eBay 拍卖到了 8.6 万美元的高价。

之后，又有一款 USB-C 接口的苹果 iPhone X 改装成功，改装者名为 Gernot Jöbstl，他在 YouTube 分享了改装视频，表示是受 Ken Pillonel 启发，还为手机重新加入了防水，以弥补改装带来的不足。

近日，这部支持防水的 USB-C 接口 iPhone X 卖出，却只卖到了 3000 美元，只是第一部 8.6 万美元的零头。

在 Jöbstl 的 USB-C iPhone X 拍卖会上，只有一位竞标者以 3000 美元的价格获得了这款手机。可能是由于热度远不如第一部，所以这个价格也要低得多。

此外，该机没有快速充电、没有双向充电，以及缺乏质量保证，所以这种改装的手机在实际使用体验上并不友好。

IT之家了解到，虽然苹果还没有说过 iPhone 智能手机会转用 USB-C 接口，但诸如 iPad 和 Mac 已经采用 USB-C 接口。当然，用户自行改造 iPhone 会使保修失效，也不能确保会成功。