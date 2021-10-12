脑洞大开：工程师将苹果 iPhone Lightning 接口魔改为 USB-C 接口

IT之家10 月 12 日消息 近日，一个将 iPhone 的 Lightning 接口改为 USB-C 接口的视频在 YouTube 上流传，在视频中，视频作者将原本插在 MacBook 上电源适配器的 USB-C 口插在魔改好的 iPhone X 上，iPhone 显示可以正常充电。并且当用双 USB-C 接口的数据线连接 iPhone 和 MacBook 的时候，显示数据传输也是正常的。

据视频作者 Pillonel 介绍，他逆向设计了苹果的 C94 连接器，制作了一个带有 USB-C 母口的 PCB。在原理图确定后，如何将其缩小并安装到 iPhone 中是很大的挑战。在视频的后半段 Pillonel 简单展示了一些制作流程，包括用 CNC 在 iPhone 的边框上制作出线口以及将 USB-C 接口的电路焊接在原本的电路上。

IT之家了解到，视频的制作者名叫 Ken Pillonel，现阶段在瑞士联邦理工学院 (EPFL) 攻读机器人学硕士学位，他的专业和技能这对这次魔改有一定的帮助。Ken Pillonel 前后一共花了几个月的时间来完成更换接口这件事，在他五月份的一篇博客文章中详细介绍了更换接口背后的想法，以及更换 Lightning 接口的挑战。

欧盟委员会在 9 月提议立法，将 USB-C 指定为所有移动设备的标准充电端口。如果最终立法成功，苹果将有两年时间在 iPhone 上改用 USB-C 接口。