微软 Win11/10 Edge 浏览器正测试文本预测功能

IT之家 1 月 31 日消息，微软正在为 Chromium Edge 开发另一个有趣的功能，称为文本预测，该功能将使用微软内部的人工智能和 ML 技术，在用户在网络上打字时建议可能的最佳词汇。这项功能正在向 Windows 10 和 Windows 11 的部分用户推出，在浏览器的 Canary 频道中测试。

微软 Edge 的文本预测功能类似于微软编辑器或 Outlook 的预测工作方式。例如，如果你想接受微软的文字预测，你只需要点击 tab 键或右方向键。如果你想忽略这个建议，你可以继续打字，预览就会消失。

根据微软的路线图，文本预测将很快对其他用户开放，以帮助他们编写更好的在线信息。如果你正在使用 Edge Dev 或 Canary 版本，你可以通过确保你的设备的地区和语言设置为美国，来尝试实验性的文本预测。

微软 Edge 的文本预测如何工作

微软 Edge 的新功能可以帮助你在浏览搜索引擎或社交媒体网站时写得更快，错误更少。当该功能启用时，Edge 会在你在线写作的任何地方以灰色的建议框显示其预测或建议。

如果你用“Tab”或“向右箭头”接受建议，它就会自动插入你的笔记中。此外，Edge 的预测功能只在 Windows 10 或 Windows 11 上运行。目前还不清楚该功能何时会被添加到 macOS 版本中。

微软正计划在即将到来的更新中增加对更多地区的支持。如果你有任何反馈，你可以从菜单 > 帮助和反馈 > 发送反馈中分享。

除了文字建议，Edge 还获得了对新的侧边栏的支持，它将允许用户访问游戏面板、发现面板等。

微软 Edge 的密码管理器将变得更好

现在，如果你想向微软 Edge 添加密码，你需要访问一个网站并输入你的凭证，然后等待 Edge 的“保存密码”提示。在 Canary 频道版本中，微软似乎正在测试一项新功能，允许用户手动添加账户凭证。

这项功能首先在 Chrome Canary 中被发现，微软想把这个按钮移植到自己的浏览器中。