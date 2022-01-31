法国零售商贴出告示：微软收购了《使命召唤》开发商动视，请谨慎选择你的主机

IT之家 1 月 31 日消息，微软此前宣布以 687 亿美元收购动视暴雪，成为其规模最大的一笔收购案。

动视开发的《使命召唤》系列在北美、欧洲等市场拥有海量玩家群体，因此《使命召唤》是否继续在索尼 PlayStation 平台推出，也成为了玩家们关注的焦点。

此前，微软 Xbox 主管菲尔・斯宾塞就承诺，在收购动视暴雪暴雪之后，将尊重所有现存的合作协议，以及在 PS 平台保留《使命召唤》的愿望。

然而，市场方面还是表现出了担忧。

近日，国外一位玩家发现，法国游戏机零售商 Cora 在店内的 PS5 售卖区贴出了公告，上面写着：“游戏玩家注意，微软收购了动视！请谨慎选择你的机器”，下面还手写了《使命召唤》字样。

IT之家了解到，知情人士透露，在微软宣布收购之前，动视暴雪就已经承诺在索尼主机平台上推出接下来几款《使命召唤》游戏。这其中包括今年这一代、由 Infinity Ward 工作室开发的《使命召唤：现代战争》子系列游戏，以及明年下一代、由 Treyarch 工作室开发的一款游戏。这起合作还包括计划中新一代的《使命召唤：战争地带》，这款免费游戏已经于 2020 年发布。

知情人士表示，至少在接下来的两年时间里，微软将确保《使命召唤》在 PS 平台的发布。索尼和动视暴雪均没有对此消息做出回应，微软则拒绝置评。