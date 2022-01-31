采用统信 UOS V20E 桌面系统，云南省教育厅完成国产正版化替代

IT之家 1 月 31 日消息，据统信软件发布，近日，经过云南省教育厅组织的调研、方案评审、测试、招标、交付、验收等严格细致的全流程工作，使用统信 UOS V20E 桌面操作系统，云南省教育厅率先完成了国产正版化计算机桌面操作系统替换。

在进行国产正版化操作系统替换的过程中，生态适配是最大的难点。一是整机适配，机型多、配置不统一、配置年限不同等是共性难题。现场开发团队通过严谨测试，完成教育厅全部机器适配，其中覆盖联想、戴尔、惠普等多品牌主流机型；二是软件生态适配，期间总计解决了 15 个兼容性问题，完成 29 款常用办公软件应用适配，如：微信、WPS、搜狗输入法、奇安信、爱奇艺、EasyConnect 等；完成了覆盖财务核算系统、人力资源管理系统、疫情上报系统、学生信息管理、数据中心、社交、办公、安全、影音等总计 77 款 OA 及办公应用适配。

三是外设适配，目前的打印 / 扫描设备，普遍存在品牌多、型号多、机器老、驱动支持匮乏等问题。统信教育利用自研的云打印解决方案完美实现了让终端用户的打印机和扫描仪无缝迁移，能够快速支持 Word、Excel、PDF 等常见格式的远程打印和扫描，该方案不但降低了适配成本，还能覆盖丰富的外设生态，同时部署简单、管理便捷。通过统信的云打印方案总共计适配了 45 款打印机外设，覆盖了市场上主流的打印机厂商，如惠普、东芝、佳能、理光、联想、兄弟、富士施乐、柯美、三星、奔图等。