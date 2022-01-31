华米 Amazfit 跃我 GTR 3 Pro 自动夜间血压筛查正式上线

IT之家 1 月 31 日消息，近日，Amazfit GTR 3 Pro 血压筛查研究项目上线“夜间血压筛查”功能，通过夜间睡眠监测与被动血压监测的结合，进一步提升血压健康筛查的效率。

高血压作为最为常见的慢性病之一，是多种心血管疾病的主要诱因，一直被称为人类健康的“无形杀手”。权威期刊美国《高血压杂志》(J Hypertens) 的一项研究表明，夜间高血压和不正常的血压昼夜节律变化引发的危害程度远超日间高血压，夜间平均血压比诊室血压水平、白天平均血压和 24 小时平均血压能够更好地预测心血管风险。

Amazfit 跃我 GTR 3 Pro 利用 PPG 高精度光学传感器实现血压健康管理的智能手表，不仅可以解决佩戴舒适性的问题，还可提供近乎无感的连续监测，配合睡眠监测算法，还可精准捕捉用户的睡眠数据，完整地展示睡眠血压健康情况。

2021 年 10 月，Amazfit 跃我 GTR 3 Pro 智能手表上发布了 PumpBeats 血压监测引擎，基于引擎，智能手表无需气囊或袖带，便可实现 30 秒一键血压筛查。

随着“夜间血压筛查”功能的上线，受试者不仅能够在日间通过一键查看自己的血压，睡眠期间，手表还会对受试者进行连续血压筛查。结合 SomnusCare 睡眠引擎，Amazfit 跃我 GTR 3 Pro 可以准确测量用户的入睡和醒来的时间，还可以判断用户的睡眠状态（浅睡、深度、REM）及睡眠呼吸情况，以精确的判断每个脉搏对应的血压健康。

Amazfit 跃我 GTR 3 Pro 除了提供特色的血压筛查项目外，手表还支持 24 小时智能血氧监测、24 小时全天候心率监测、一键测量 5 项健康指标等健康功能，支持 150 + 运动模式、50 米专业防水以及多功能 NFC 等。

另外，Amazfit 跃我 GTR 3 & GTS 3 系列固件近期迎来了更新。