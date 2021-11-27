Counterpoint：第三季全球智能手表出货增长 16%，苹果/三星/华米位列前三

IT之家 11 月 27 日消息，市场研究机构 Counterpoint 于 11 月 22 日公布了 2021 年第三季度全球智能手表市场报告。统计数据显示，这类产品该季度出货量同比增长 16%，和上一季度相比继续保持明显的增长态势。

苹果 Apple Watch 系列占比 21.8% 位居第一位，和去年同期相比市场占有率有了下滑，这是因为 Apple Watch Series 7 系列发货较晚所致。得益于三星 Galaxy Watch 4 系列的推出，该品牌市场占有率从 9.9% 增长至 14.4%，同时跃升至第二名。

华米科技的 Amazfit 系列智能手表发展势头良好，以 5.8% 的占有率位居第三，和 imoo 并列。这得益于 Amazfit 在欧洲市场销量的增长。

报告显示，印度智能手表品牌 Noise 和 boAt 出货量是 2021 年第二季度的两倍多，增长迅速。

Counterpoint 高级分析师表示，三星在第三季度的表现高于预期，Galaxy Watch 4 系列有 60% 以上销往北美和欧洲。为了进一步扩大市场份额，三星预计会在未来 2-3 年内推出较低价位的智能手表。

据IT之家了解，在操作系统方面，第三季度苹果 watchOS 和谷歌 Wear OS 的使用率最高，这得益于三星在新产品中使用 Wear OS 替代 Tizen。谷歌这一系统未来的市场份额预计会进一步扩大，变得更加开放。