迎战微软 687 亿美元豪购动视暴雪！索尼宣布 36 亿美元收购原《光环》开发商 Bungie 公司

军备竞赛升级！在微软斥资 687 亿美元豪购动视暴雪 (Activision Blizzard) 半个月之后，索尼今天宣布斥资 36 亿美元收购《命运 Destiny》和《光环 Halo》游戏开发商 Bungie。

▲ 索尼 CEO 吉田宪一郎与微软 CEO 纳德拉

索尼 CEO 吉田宪一郎在公告中表示，Bungie 打造和持续开发了全球最受欢迎的视频游戏系列，将他们的价值和用户分享游戏体验的热情结合，连接了全球数以百万计的用户。虽然吉田宪一郎在交易声明中没有提到任何同行，但所有人都清楚，索尼这一交易是此前微软天价收购带来的连锁反应，是索尼应对微软在游戏行业体量急剧提升所进行的军备竞赛。索尼互动娱乐业务 CEO、PlayStation 游戏业务负责人瑞恩 (Jim Ryan) 更是明确表示，下一步还会进行更多收购，纳入 PlayStation 游戏业务。

但需要强调的是，Bungie 在收购完成之后将作为索尼互动娱乐业务旗下的独立子公司，继续保持独立运营，在游戏发行方面拥有自主决策选择。这一战略和此前微软收购 Bethesda 有着明显差别。Bungie 创办于 1991 年，目前拥有 900 多名员工，旗下包括《命运》、《光环》等脍炙人口的游戏作品。

显然，索尼成为了微软全面升级游戏业务的直接冲击对象。两大巨头在游戏行业的竞争日趋白热化。在微软宣布收购《使命召唤》与《魔兽世界》开发商动视暴雪的当天，索尼股价暴跌 13%，创下了 2008 年以来的最大日内跌幅。索尼 30% 的营收来自于游戏业务，投资者担心微软大举收购游戏制作商，可能会直接影响到索尼游戏业务的吸引力。

虽然 PlayStation 5 的吸引力高于微软的 Xbox 系列 (索尼更大的问题是产能不足)，但微软却在 Game Pass 云订阅业务上迅速追赶，给索尼带来了显著威胁。索尼 PlayStation Plus 订阅用户总数目前在 4720 万人左右，而 Game Pass 的订阅用户数已经超过 2500 万人。这一方面得益于微软本身就是云服务巨头 (索尼也是用的微软 Azure 云服务)，微软 CEO 纳德拉将云服务确定为微软所有业务的未来战略，另一方面也得益于微软不断在游戏内容领域大举投资，扩大自己游戏订阅服务的内容吸引力。

如果将动视暴雪纳入旗下阵营，微软将拥有超过 30 家游戏工作室，而索尼目前只有 17 家。不过，索尼去年也在游戏领域进行并购投资，收购了五家游戏开发商，包括 Housemarque、Bluepoint Games、Firesprite、Nixxes 和 Valkyrie。在微软宣布收购动视暴雪之后，市场就在猜测索尼可能会做出怎样的回应，收购哪一家游戏开发商。此前外界预计的最有可能收购对象是艺电 (EA)。

进入 2022 年之后，游戏行业掀起了一波前所未有的并购热潮。本月初《侠盗飞车》开发商 Take-Two 宣布斥资 127 亿美元收购社交游戏巨头 Zynga，创下了游戏行业的收购金额新高。没想到仅仅一周之后，这一纪录就被再次改写，而且规模直接翻了五倍。

互联网巨头微软以创纪录的 687 亿美元收购了动视暴雪，这一并购交易不仅创下了微软的收购记录，超过了 2016 年斥资 260 亿美元收购职场社交巨头 LinkedIn，也打破了全球并购行业的全现金记录，超过了 2016 年德国拜耳公司斥资 639 亿美元收购孟山都公司的记录。这笔交易预计将在 2023 财年完成。

如果微软完成收购动视暴雪，Xbox Game Pass 游戏服务也将纳入《使命召唤》、《魔兽世界》、《糖果传奇》等脍炙人口的作品，微软也将和索尼及腾讯一道成为全球游戏行业三巨头。届时微软的游戏业务营收将超过传统的 Windows 部门，成为微软新的核心业务。

动视暴雪是动视与暴雪两家公司在 2007 年合并而成的，是游戏行业的巨头之一，旗下游戏总月活用户将近 4 亿人。动视暴雪目前拥有 1 万多名员工，旗下包括 Demonware、Digital Legends、High Moon Studios、Major League Gaming、Radical Entertainment 等诸多行业知名游戏工作室。这些未来都将成为微软游戏业务与索尼全方位较量的核心竞争力。

虽然相比生产力、云服务等几大核心业务，游戏业务对微软的营收贡献并不大，但却一直是微软高层最为看重的业务拼图，更是微软为数不多在消费领域获得成功的业务。纳德拉上任之后更是加大了微软的游戏收购步伐，已经连续收购了 10 多家游戏工作室，包括去年斥资 75 亿美元收购的游戏开发商 Zenimax 以及此前的 Mojang Studios。

而此次完成收购动视暴雪之后，微软更是在游戏主机和游戏内容都与索尼全面看齐了。主机、内容和云，是微软游戏业务的三块基石，云游戏业务 Game Pass 目前用户数已经超过 2500 万人。收编动视暴雪之后，微软在全球游戏业务的市场份额将从 6.5% 上升到 10.7%。