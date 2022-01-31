腾讯 WeGame 春节多款游戏折扣开启：《都市：天际线》折后价 22 元

IT之家 1 月 31 日消息，WeGame 一年一度的春节特惠活动现已开启。WeGame 携手多款游戏开启新春促销，包括新春版本更新和一系列丰富的活动。还能领限定红包封面、赢机械键盘、3060 显卡、海量 Q 币等。活动时间：1 月 26 日-2 月 8 日

推荐游戏

【《戴森球计划》：-20%，折扣 56 元，券后 51 元】

这款太空科幻题材的沙盒建造游戏迎来了上线一周年大更新！周年庆特殊版本“进化的伊卡洛斯”，更新了机甲自定义系统、戴森球蓝图、增产剂、大型采矿机等超多新内容！

【《都市：天际线》：-75%，折后价 22 元】

经典的城市模拟类游戏，《都市：天际线》在春节前夕一下更新了 5 款 DLC！同时本体开启免费试玩 + 平史低促销，感受城市建造的魅力！

【《霓虹深渊》：-40%，折扣 34.8 元，券后 29.8 元】

让你停不下来的像素 roguelike 射击游戏，春节期间更新了一个免费 DLC《时空陷阱》，解锁一个全新的无尽模式，以及全新的泰坦 BOSS 克洛诺斯！同时 1 月 28 日至 2 月 3 日开启 rogue 和 rogue 联动！拥有《失落城堡》的玩家购买《霓虹深渊》享受 5 折优惠，拥有《霓虹深渊》的玩家购买《失落城堡》享受 4 折优惠！

【《Muse Dash 喵斯快跑》：-70%，折扣 5.4 元】

俏皮可爱的音游，春节期间 DJMAX RESPECT V & NEEDY GIRL OVERDOSE 双重联动，联动曲包「DJMAX Reflect」收录 15 首新曲，还有超可爱的联动角色 El_Clear（CV：加隈亚衣）和全新的联动场景哦！

【《尘埃 4 Dirt 4》：-40%，折扣 42 元，券后 37 元】

真实手感越野赛车游戏，引擎轰鸣燃起你的热血，内置 WeGame 独家中文语音，为你保驾护航！春节期间迎来限时折扣！