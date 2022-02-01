微信朋友圈限时活动上线：发虎年祝福，长长长...

IT之家 2 月 1 日消息，今天是虎年大年初一，祝大家新年快乐！

微信视频号成为“竖屏看春晚独家合作平台”，昨天晚上，春晚全程竖屏机位播放。除此之外，微信还上线了朋友圈限定活动，发虎年祝福。形状是一头小老虎，不过小老虎的身子可以变得很长，你可以在框里输入文字或者表情符号。

近期，微信安卓和 iOS 版本都迎来了升级，现在微信状态里已经上线了 “小老虎迎新春”状态。此前需要通过“拜年红包”才能设置。