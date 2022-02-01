赠无线耳机：小米 10S 手机 256G 版 2299 元新低

小米去年 3 月发布了小米 10S 手机 ，搭载高通骁龙 870 芯片、Harman Kardon 对称式双扬立体声与小米 10 至尊纪念版的经典外观设计。

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IT之家获悉，从官方介绍来看，小米 10S 将成为小米有史以来音质最好的手机，还将提供有新配色，例如小米 11 同款蓝色、钢琴黑色、陶瓷白色。

小米 10S 采用对称分布的双 1216 线性扬声器，等效 1.2cc 大音腔，7 磁手机发声单元，振幅高达 0.7mm，声音被最大程度的还原，立体又逼真。DXOMARK 音频评分 80 分，位列总分第一。

小米 10S 搭载了骁龙 870 + 超强 VC 液冷散热，年度新秀骁龙 870，3.2Ghz 超高主频 + 安兔兔跑分超 69 万。搭配超强 VC 液冷散热，让持续强劲性能，超水准发挥。支持 LPDDR5 + UFS3.0 + Wi-Fi 6。

小米 10S 采用 6.67 英寸 AMOLED 双曲面屏，比例为 19.5:9，90Hz 刷新率 + 180Hz 采样率，支持 HDR10 + 高动态范围图像显示，5000000:1 高对比度，P3 广色域，1120nit 最高亮度，原色屏 2.0 专业级色准 Delta E ≈ 0.41。

小米 10S 搭载 1 亿像素相机，稳居最高像素；8K 电影相机，专业导演模式，高端影像必备；更有同价位相机最大底。

1300 万超广角镜头（123° 超大广角、f / 2.4 光圈）、微距镜头（f / 2.4 光圈）、1 亿像素超清主摄（1/1.33″ 超大感光元件、OIS 光学防抖、1.6μm 4 合 1 超大像素、f / 1.69 超大光圈）、景深镜头（f / 2.4 光圈）。

小米还表示，小米 10S 电池容量为 4780mAh ，传承了小米 10 三重快充，支持 33W 有线疾速闪充 +30W 无线疾速闪充 + 10W 无线反充。其中 33W 超级有线闪充，56 分钟充满 100%；30W 无线快充，充电再升级，69 分钟充满 100%。

其他功能：多功能 NFC、高端 X 轴线性马达、红外遥控、前后双感光单元、传感器自研敲击算法、蓝牙绝对音量开关等等。

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