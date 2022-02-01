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《长津湖之水门桥》等 8 部电影片齐上映，史上最贵春节档来了：1 张票 60 元

2022/2/1 11:12:02 来源：TechWeb 作者：靖锅 责编：潇公子
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每年的春节档都是热门，2022 年春节档已经开启。作为疫情以来的第二个春节档，大热影片《长津湖》续作《长津湖之水门桥》等 8 部影片“齐上阵”、首日预售场次刷新中国影史纪录、单部影片“圈粉”超 100 万，与此同时，今年又是最“贵”春节档。

据灯塔专业版历年春节档数据显示，截至 1 月 30 日 9 时，2022 年春节档平均票价 58.6 元，比疫情以来第一个春节档（2021 年）贵了近 20%，比疫情前的 2019 年贵了约 31%。其中《长津湖之水门桥》的平均票价达到 60 元以上，是自 2017 年以来最高水平。

据悉，虎年春节档将会有 8 部国产影片在大年初一集中上映，分别是：《长津湖之水门桥》《奇迹・笨小孩》《四海》《这个杀手不太冷静》《狙击手》《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》《熊出没・重返地球》《小虎墩大英雄》。

据灯塔专业版，截至 1 月 30 日 17 时，2022 春节档首日院线电影预售场次超 52.04 万，刷新中国影史单日场次数纪录。截至 1 月 30 日 8 时，《长津湖之水门桥》首日排片达 14 万场，在 8 部春节档中居首位。其次是《奇迹・笨小孩》，排片超 11 万场。《狙击手》等另 6 部排片均在 10 万场以下。

据了解，截至 2022 年 1 月 30 日，灯塔专业版影院营业地图显示，全国 31 省份中，近 1/3 地区电影院营业率达 100%，超 6 成地区影院营业率超 90%，仅云南、天津、河南地区影院营业率在 90% 以下。那么今年春节，你打算看哪一部？

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关键词：电影长津湖

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