苹果侠来了，独立导演将推出喜剧电影《Apple-Man》，苹果公司表示不满

IT之家 2 月 1 日消息，苹果公司对独立电影导演 Vasyl Moskalenko 计划在一部正在开拍的喜剧电影中使用的 《Apple-Man》名称感到不满，苹果公司反对 Moskalenko 的“Apple-Man”商标注册申请。

Moskalenko 在 2020 年为“Apple-Man”（暂译“苹果侠”）发起了成功的 Kickstarter 项目，这是一部动作喜剧电影，讲述了一个半人半苹果的超级英雄能让苹果悬浮起来的故事，现在这部电影正在进行后期制作，苹果对“Apple-Man”的名字提出了异议。在 YouTube 视频中，Moskalenko 解释说，苹果公司反对“Apple-Man”商标，并“启动了审查程序”，给他发送了一份 467 页的文件，“充满了律师术语”。

“我的电影与苹果公司无关，”Moskalenko 在视频中说。“我从来没有提到过任何关于 MacBook、iPhone、iPad 等等。一个字都没有。”Moskalenko 说，他的电影是关于苹果的“水果”。苹果公司似乎担心消费者会认为“Apple-Man”与苹果公司有关或得到其认可。

Moskalenko 在对苹果公司的呼吁中说，他对该公司“只有尊重”，而且他的电影与 iPhone、MacBook 或其他苹果产品没有任何关系。

“亲爱的苹果公司，我理解你想以任何可能的方式保护你的业务和产品不受任何负面影响，但在任何情况下，我没有任何意图用我的电影损害你的品牌。这部作品没有任何负面的联想或负面的内涵。 而且我很乐意转发给你最终的剪辑，让你自己判断。我不打算制作手机、电脑、软件，任何可能被认为与你的品牌冲突的东西。我只想拍一部喜剧电影，讲述一个拥有超能力的超级英雄，与大家最喜欢的水果有关。”

Moskalenko 说，他对“任何谈判都持开放态度”，并希望他能与苹果公司达成协议。他还表示，他担心他将不得不把 Kickstarter 项目的钱花在诉讼上。

如果他的商标注册被拒绝，Moskalenko 还担心苹果将要求影片在发行后删除。他对外表示：“这实际上看起来像是商标欺凌”。

苹果已经卷入了其他重大的商标纠纷，这些设计似乎与该公司没有什么关系。去年，苹果反对 Prepear 的商标，因为梨形标志看起来太像苹果的标志。在 Prepear 对梨子的叶子设计进行小幅调整后，Prepear 和苹果公司得以解决这一问题。