2022 春节档新片总票房（含点映）破 9 亿，明天你准备去看哪一部

IT之家 1 月 31 日消息，2022 年春节档即将开启。截至目前，部分地区仍有疫情出现。作为疫情以来的第二个春节档，大热影片《长津湖之水门桥》等 8 部影片“齐上阵”、首日预售场次刷新中国影史纪录、单部影片“圈粉”超 100 万元。

据猫眼专业版，1 月 31 日 22 时 44 分，2022 春节档新片总票房（含点映）破 9 亿。

IT之家了解到，虎年春节档将会有 8 部国产影片在大年初一集中上映，分别是：《长津湖之水门桥》《奇迹・笨小孩》《四海》《这个杀手不太冷静》《狙击手》《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》《熊出没・重返地球》《小虎墩大英雄》。

2022 年春节档预售期仅 11 天，相对较短。业内人士预计，今年春节档票房体量有望将在 80 亿元左右，和去年持平。

此前数据显示，2022 年春节档平均票价 58.6 元，比疫情以来第一个春节档（2021 年）贵了近 20%，比疫情前的 2019 年贵了约 31%，是自 2017 年以来最高水平。

专业人士称，今年的 8 部春节档影片涵盖了喜剧、战争、历史、动画等多个类型题材，加上不同的导演风格，相对于每个年龄阶段、圈层的观众来说，2022 年春节档都提供了更多的选择。