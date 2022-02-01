央视春晚直播平均收视率 21.93%，竖屏用户累计人次达 2 亿

IT之家 2 月 1 日消息，1 月 31 日 20 点，中央广播电视总台《2022 年春节联欢晚会》在欢乐吉祥、喜气洋洋的新春氛围里，如约与观众见面。

官方初步统计，截至 1 月 31 日 24 时，2022 年春晚电视端直播平均收视率达 21.93%。新媒体直点播用户触达 49.32 亿次，相较去年增加明显。

IT之家了解到，2022 年中央广播电视总台春晚首次运用 LED 屏幕打造 720 度穹顶空间，构建了一个立体演播空间。此外，本次晚会还融合了 XR、AR、全息扫描和 8K 裸眼 3D 呈现等新技术，官方称将给观众带来更加真切的感受。

值得一提的是，今年春晚还首次推出了竖屏看春晚的的模式，竖屏观看累计人次超 2 亿，竖屏用户中 30 岁以下占比超 50%，总点赞数 3.6 亿。

海外方面，来自美国、加拿大、法国、意大利、俄罗斯、日本、巴西、澳大利亚、印度、阿联酋、新加坡、南非等 170 多个国家和地区的 600 多家媒体对春晚进行同步直播及报道，通过 CNTV 和 CGTN 海外社交矩阵收看春晚直播的海外受众超过 3524 万次，相较去年增加近 1658 万次。

此外，今年的春晚中，还提供了音乐短剧、景观太极、创意音舞诗画和原生态情景等表演，通过科技与文化深度融合，在虚幻与写实中打造出优美的视觉效果。