虎年春晚京东累计互动量达 691 亿次，广东、北京、上海、江苏、山东用户成抢红包大赢家

2 月 1 日消息，作为今年春晚独家互动合作伙伴，京东数据显示，春晚期间，全球华人参与京东 App 红包累计互动量达 691 亿，售出超千万件优质农产品。

除夕晚上 10 点 06 分，家住贵州省毕节市的李女士就收到了京东快递送来的互动奖品，成功拿到今年春晚互动活动实物好礼的第一单。

据介绍，晚会期间，京东云混合多云操作系统云舰成功挑战全球最大规模流量洪峰，在不增加计算资源的情况下，基于遍布全国的 70 多座数据中心, 以世界领先的近 300 万个容器、超 1000 万核算力资源，秒级资源极速调度。

春晚期间，摇一摇，手机，车厘子成为搜索热词，当晚，广东，北京，上海，江苏，山东的用户成为抢红包大赢家。用户下单 50% 年礼送给远方亲人。

过年期间，超过 20 万名京东物流小哥连夜值守，全力保障全国超 300 个城市、近 1500 个区县的消费者年货购物需求，即使是在除夕、大年初一，也可以正常下单收货。

春晚开始 4 小时内，小米品牌成交额破亿，Pico 品牌成交额同比去年农历同期增长 50 倍，中国移动提供话费补贴和购机补贴金额超 5 亿元。

35 岁以下年轻人互动量占比超 56%，超过全年均值。春晚开始后，京东超市中以洋河为代表的中高端白酒销售同比增长 11 倍。此外，京东超市年货礼盒商品搜索超 1.1 亿次，其中 71% 的用户为 80、90 后，年货节期间食品类 IP 礼盒环比增长了 5 倍。

年货节以来，冰雪运动相关品类成为最热销的“新年货”，成交金额同比增长 135%。卖向海外的国货销量同比增长 4.5 倍。

春晚期间，京喜 App 同步展开“春节摇一摇分 3 亿红包”活动，吸引超 3227 万人次参与，同时还发出超 1.58 亿优惠券。