时代变了！《魔兽世界》宣布推出“跨阵营组队”功能，部落、联盟玩家可以一起打副本了

IT之家 2 月 1 日消息，暴雪今日在官网发布开发前瞻，宣布正在开发“跨阵营组队”功能，使联盟和部落玩家能够预先组队，一同挑战地下城、团队副本和评级 PvP。

长久以来，许多玩家都提出过这样一个问题：联盟和部落之间的沟通与合作受到了重重限制，这一规则有必要那么死板吗？阵营限制导致亲朋好友欢聚一堂却无法一起游戏。玩家们也可能会认为，阵营限制使自己喜爱的组队内容变得可望而不可及。为了维护《魔兽》宇宙的核心元素，这些负面影响始终被认为是合理的牺牲 —— 这一切的源头是那款叫做《魔兽争霸：兽人与人类》的游戏。 不过，正如曾经的部落大酋长所说，“时代变了。”

IT之家了解到，在过去的将近 20 年里，所有代码和内容都默认“队伍只能由单一阵营的玩家组成”。虽然暴雪想尽快推出这一功能，但由于涉及的改动幅度较大，该功能无法在下一个内容更新“永恒的终结”中上线。因此官方计划在后续的 9.2.5 更新中测试并推出这一功能。

在为全新功能设立规则时，官方主要遵循两个目标：

聚焦组织有序的副本玩法。谈及放宽阵营限制，地下城、团队副本和评级 PvP 总是最受热议的话题。这些内容从设定上需要玩家预先组成队伍，这种社交壁垒会产生巨大的负面影响，使玩家难以随心所欲地体验游戏内容。

尽量将其设计为“可选”功能。由于世界设定和玩家偏好，《魔兽世界》如今面对着长达十几年的对立情绪。官方期待能够让玩家自由选择是否跨越阵营限制，携手对抗共同的敌人。但是，许多玩家会对这一改动有所提防，官方也不想剥夺他们的喜好，应该为玩家提供更多选择。

根据这些指导规则，官方设计了以下系统：

玩家可以通过战网昵称或实名好友，或者成为跨阵营《魔兽世界》社区的成员，直接邀请对立阵营的成员加入队伍。

在队伍查找器中，史诗地下城、团队副本或评级竞技场 / 战场的预创建队伍列表将对双方阵营的申请者开放，但队长可以选择仅限相同阵营申请。

公会依然仅限单一阵营，英雄地下城、竞技场练习赛或随机战场等随机匹配活动依然仅限相同阵营（因为随机队伍的阵营压力较小，也能避免将兽人和暗夜精灵意外匹配到一起，从而违反该功能的“可选”性质）。

组成队伍后，对立阵营的成员在“户外”环境下依然为冷淡状态（战争模式下就是敌对状态了），就和现在一样，但可以通过队伍聊天进行交流。进入地下城、团队副本或评级 PvP 比赛后，所有成员就会变为友好状态，可以在战斗中相互支援、交易战利品、获取共享成就，能够和相同阵营的成员一样进行全方位合作。提前公布这一功能是因为我们希望能够满足玩家的期望和要求，打造出舒适顺畅的体验。无论是同阵营还是跨阵营团队，组队开团、钥石冲层或冲 PvP 等级都应该带来无缝的体验。

该功能还适用于经典副本，所有等级均可使用，但跨阵营队伍无法进入部分早期副本，起码现在还不行：达萨罗之战、十字军的试炼、冰冠堡垒（炮艇战还记得吧？），以及其他具有阵营专属内容的副本必须经过重做，才能支持跨阵营队伍。

暴雪表示，希望这些改动能够增强阵营的身份归属感，让更多玩家能够根据价值观、造型外观和角色设计选择阵营，而非被迫在个人喜好和与友同乐之间做出取舍。