真不是 Note？三星 Galaxy S22 Ultra 官图曝光：顶级屏幕，支持 S Pen、45W 快充

IT之家 2 月 1 日消息，爆料者 @Dohyun Kim 放出了三星 Galaxy S22 Ultra 官方宣传图。

从图来看，该机参数和之前传闻接近，外观与 Note 20 Ultra 十分相似，正面采用了一块 1750 尼特峰值亮度 2K 分辨率 120Hz 刷新率的顶级屏幕，后置四摄，支持 8K Super HDR 视频拍摄，视频拍摄能力极佳，而且还支持独特的 S Pen 手写笔、45W 快充等等。

官方 PPT 中仅出现了墨绿色和暗铜色两种版本，看起来颇显质感，不过这款手机的边框似乎没有在进步，还是有一点轻微的下巴黑边。

三星 Galaxy S22 Ultra 采用 6.8 英寸 QHD+ Dynamic AMOLED 2X 面板，支持 HDR10+、120Hz 自适应刷新率和 1750 尼特峰值亮度。

这款手机的尺寸为 163.3 x 77.9 x 8.9 毫米，虽然这一尺寸与 Note 20 Ultra 几乎相同，但手感可能会明显比 Note 的 8.1 毫米更为厚实一些。

影像规格也很详细，前面板是一个打孔的 40MP 镜头，f / 2.2 光圈；后置四摄，包括一个 108MP (f / 1.8) 主摄、一个 12MP (f / 2.2) 超广角和几个具有 f / 2.4 和 f / 4.9 光圈的 10MP 长焦镜头组成，并将支持 8K 超级 HDR 视频录制。

包装盒内的内容也已经曝光，三星 Galaxy S22 Ultra 将配备 S Pen、USB-C to C 数据线和 SIM 卡针，依然不送充电器，但之前甚至连 S Pen 都不送。

那么对于这款机型，IT之家的各位小伙伴如何看待的呢？