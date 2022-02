理想汽车 1 月交付 12268 辆同比增长 128.1%，连续 3 个月交付破万

IT之家 2 月 1 日消息,理想汽车现公布 2022 年 1 月交付数据。2022 年 1 月,理想汽车交付 12268 辆理想 ONE,同比 2021 年 1 月增长 128.1%。自交付以来,理想 ONE 累计交付量已达 136356 辆。

IT之家了解到,截至 2022 年 1 月 31 日,理想汽车在全国已有 220 家零售中心,覆盖 105 个城市;售后维修中心及授权钣喷中心 276 家,覆盖 204 个城市。

此外,理想汽车还在微博向大家拜年,并透露目前已经有超过 70000 位用户用上了理想汽车全栈自研的 NOA 系统:

" 今天是农历春节,理想汽车祝各位朋友新春快乐。很高兴在这样的日子和大家分享我们达成交付量新纪录的好消息,理想 ONE 连续 3 个月交付超过 1 万台,创下了起售价超 30 万的中国品牌豪华车型新的交付记录。能取得如此的成绩,我们非常感谢用户对理想 ONE 的认可。在前不久第三方 AEB 测试中,理想 ONE 获得了年度冠军,而理想 ONE 也是测试车型中唯一有能力准确识别横向车辆和两轮车的车型,取得这样的成绩也是我们在智能驾驶方面研发能力的体现。截至目前,已经有超过 70,000 位用户享受到理想汽车全栈自研的 NOA 导航辅助驾驶功能所带来更安全、更便捷的驾驶体验。”理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠说。