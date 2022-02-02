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使车主易违反交规，特斯拉将停用 FSD 系统“滚动停车”功能，并召回 53822 辆电动汽车

2022/2/2 7:00:54 来源：新浪科技 作者：- 责编：潇公子
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2 月 2 日凌晨消息，据彭博，特斯拉将停用其 FSD 自动驾驶系统的“滚动停车”功能。该功能允许特斯拉汽车在没有其它车辆或行人的情况下缓慢通过十字路口。

根据美国国家公路交通安全管理局的召回通知，特斯拉将召回共计 53822 辆 2016-2022 年的 Model S 和 Model X、2017-2022 年的 Model 3，以及 2020-2022 年的 Model Y 汽车。召回消息传出后，特斯拉股价盘前上涨 0.2%。

据 The Verge 报道，特斯拉的 FSD 自动驾驶系统测试版允许车主从“冷静”、“一般”和“自信”三种驾驶模式中选择。自信模式允许车辆更紧密地跟随其他车辆，更频繁地变道以及在十字路口滚动通过。如果系统没有检测到其他车辆、行人或骑自行车的人，“滚动停车”功能允许汽车以 5.6 英里 / 时的速度通过十字路口。但这项功能只在有足够的能见度且限速不高于 30 英里 / 时的路口启动。

美国国家公路交通安全管理局警告称，在没有完全停止的情况下进入十字路口可能会增加碰撞风险，已于 2022 年 1 月 10 日、1 月 19 日与特斯拉负责人会面，后者 1 月 20 日回复称自愿停用该功能。

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关键词：特斯拉电动汽车

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