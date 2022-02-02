微软 OneDrive macOS 版“按需文件同步”更新惹怒苹果用户：“保留本地副本”被砍了

IT之家 2 月 2 日消息，据 MacRumors 报道，在微软 OneDrive 近期为运行 macOS 12.1 及更高版本的 Mac 推出新的 “按需文件体验” 后，OneDrive 在 Mac 上同步文件和文件夹的方式发生了变化，引起了云存储服务用户的不满。

在目前仍处于测试阶段的 macOS 12.3 中，苹果正在废除 OneDrive 同步功能最初使用的内核扩展，因此 Mac 客户端现在正在使用苹果的文件提供者扩展。微软表示，这种新的技术栈使该功能“与第一个版本相比，更好地与操作系统整合”。但从反馈来看，这并不是许多用户期待的体验，存在各种降速和错误的报告。

更糟糕的是，在与新的 macOS 扩展整合的同时，微软还将 Files On-Demand（按需文件体验）作为其 OneDrive 客户端的默认行为。按需文件体验功能旨在允许用户访问云中的文件，而不必下载它们并使用 Mac 上的存储空间。此前，它是一个可选的功能，用户可以禁用它。然而，最新的升级有争议地取消了用户禁用它的原始设置，进一步激怒了客户，他们现在没有办法保留他们同步文件的本地副本。

微软在 OneDrive 的 Finder 集成中包含了一项能力，可以将同步的文件标记为“始终保留在此设备上”（内部称为“钉住”），一些用户使用这个选项已经诉诸于详尽地重新下载他们所有的文件和文件夹，但也存在同步失败的情况。

除了这些错误之外，一些用户还遇到了文件拒绝下载或在其默认应用程序中正确打开的问题。

在微软 OneDrive 博客、国外论坛和在 Reddit 上散布了数百个关于强制更改和相关错误的类似投诉，许多用户说他们将转移到竞争对手的云存储同步解决方案，除非微软 OneDrive 恢复在本地存储同步文件的能力并修复同步的错误。