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新款五菱宏光 MINI EV 信息曝光：续航 280 公里

2022/2/2 15:49:35 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 2 月 2 日消息，1 月 29 日，工信部公布了最新一批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第五十一批），其中出现了新款宏光 MINI EV，续航里程相比现款有了提升，最大续航里程为 280 公里。

数据显示，宏光 MINIEV 在 CLTC 工况下的续航里程为 280 公里，搭载 26.5kWh 电池组，相比现款车型（120 公里和 170 公里）续航更长。

根据此前的消息，新车整体轮廓延续了现款车型风格，棱角分明、小巧可爱，此外，新车还配备有前后轮眉，前包围、侧裙、后包围等细节加入了橙色装饰。

值得一提的是，早在去年 12 月份工信部第 49 批免征车辆购置税的新能源汽车就曝光了新款宏光 MINIEV 的申报信息，当时的申报信息显示新车搭载的是容量为 26.7kWh 的电池组，CLTC 工况下的续航里程为 300km，可能是不同的车型。申报信息还显示新车在尺寸方面有所提升，长宽高分别为 3061/1520/1659mm，相比现款的 2917/1493/1621mm 提升明显。

IT之家了解到，动力方面，现款宏光 MINIEV 采用后置的永磁同步电机，最大功率 20 千瓦，最大扭矩 85 牛・米。

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关键词：宏光Mini EV五菱五菱宏光

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