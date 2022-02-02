AMD R7 6800H Cinebench 跑分曝光，超上代 R9 5900HX

IT之家 2 月 2 日消息，搭载英特尔 12 代酷睿的游戏本已经上市，但搭载 AMD 锐龙 6000H 的游戏本还没公布上市信息。现在，一家西班牙语网站 Professional Review 提前发布了一款 R7 6800H 游戏本的评测，数据显示 R7 6800H 在 Cinebench 跑分中超过了上代旗舰型号 R9 5900HX。

该网站测试的是宏碁的一款游戏本，配置为 R7 6800H + RTX 3060 + DDR5 内存。

据报道，R7 6800H 在 Cinebench 跑分中不仅超过了上代的 R7 5800H，还比一些笔记本的 R9 5900HX 高 5% 左右。另外，这款笔记本还配备了“USB4 Gen2”接口和 HDMI 2.1 接口。

IT之家了解到，AMD R7 6800H 采用了 6nm 工艺，Zen3 + 架构，参数为 8C16T，最高 4.7GHz，16MB L3 缓存，12CU 2.2GHz 核显。作为对比，AMD 上一代的 R9 5800HX 同为 8C16T，3.3-4.6GHz。

目前，华硕、联想等品牌都公布了搭载新款 AMD 处理器的笔记本，预计将在不久后上市。