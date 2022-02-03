盘点苹果五款两年多未更新的产品：iPod touch、AirPods Pro 在列

IT之家 2 月 3 日消息，虽然苹果公司的大部分产品阵容现在都是最新的，但有少数设备和配件在最近几年没有得到硬件更新。

MacRumors 列出了苹果公司两年未更新的五种产品，除了新的软件功能外，这些产品已经两年多没有硬件更新了，IT之家了解到，该清单不包括上一代产品，如 iPhone 11 和 Apple Watch Series 3。

iPod touch

苹果上一次更新 iPod touch 是在 2019 年 5 月，配备了 A10 芯片和新的 256GB 存储，这使得它的年龄接近三年。

第七代 iPod touch 保留了与第六代机型相同的设计，包括 4 英寸视网膜显示屏、没有 Touch ID 的 Home 键、3.5 毫米耳机插孔、Lightning 接口，以及一个扬声器和麦克风。该设备有六种颜色，包括太空灰、银、粉、蓝、金和（PRODUCT）红。

苹果去年重新设计了其网站，不再突出宣传 iPod touch 的产品页面，但该设备仍然可以购买。目前还没有任何关于苹果正在开发新的 iPod touch 的具体传言，因此，该设备是否会再次更新，或者是否最终会停产，还有待观察。

妙控鼠标 2

2015 年 10 月推出的第二代 Mac 用妙控鼠标 2 年龄已经超过 6 年了。在这段时间里，这款鼠标没有收到任何硬件更新，但现在其包装盒里有一条编织的 USB-C to Lightning 线缆。当与 24 英寸 iMac 一起购买时，妙控鼠标 2 也有几种新的配套颜色。

Magic Mouse 2 因其底面有一个 Lightning 接口而臭名昭著，这使得鼠标在充电时无法使用。

Apple Pencil 2

2018 年 10 月与新的 iPad Pro 一起发布，第二代 Apple Pencil 很快就会满三年半了。

与初代产品相比，第二代 Apple Pencil 的一个主要特点是，它可以用磁力吸附在第三代 iPad Pro 或更新的产品上进行无线充电。用户还可以通过双击第二代 Apple Pencil 的内置触摸传感器，在 Notes 等应用中切换绘画工具和画笔。

高端 Mac mini

虽然低端 Mac mini 配置在 2020 年 11 月更新了苹果定制设计的 M1 芯片，但自 2018 年 10 月以来，除了苹果重新调整存储容量之外，采用英特尔处理器的高端 Mac mini 配置还没有更新。

有传言称，苹果计划在今年晚些时候发布搭载其 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的新高端 Mac mini。

AirPods Pro

AirPods Pro 于 2019 年 10 月推出，距今已经有近两年半。

据分析师郭明錤称，苹果计划在 2022 年第四季度推出第二代 AirPods Pro，郭明錤预计，新的 AirPods Pro 将采用升级的无线芯片，支持无损音频，并有一个新的充电盒，可以发出声音被发现。

彭博社的 Mark Gurman 和 Debby Wu 此前曾报道，苹果已经为第二代 AirPods Pro 测试了一种更紧凑的设计，将取消在耳塞下面的柄。如果这最终成为最终设计，新的 AirPods Pro 可能看起来与苹果去年发布的 Beats Studio Buds 相似。