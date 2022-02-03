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盘点苹果五款两年多未更新的产品：iPod touch、AirPods Pro 在列

2022/2/3 10:18:07 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 2 月 3 日消息，虽然苹果公司的大部分产品阵容现在都是最新的，但有少数设备和配件在最近几年没有得到硬件更新。

MacRumors 列出了苹果公司两年未更新的五种产品，除了新的软件功能外，这些产品已经两年多没有硬件更新了，IT之家了解到，该清单不包括上一代产品，如 iPhone 11 和 Apple Watch Series 3。

iPod touch

苹果上一次更新 iPod touch 是在 2019 年 5 月，配备了 A10 芯片和新的 256GB 存储，这使得它的年龄接近三年。

ipodtouch1

第七代 iPod touch 保留了与第六代机型相同的设计，包括 4 英寸视网膜显示屏、没有 Touch ID 的 Home 键、3.5 毫米耳机插孔、Lightning 接口，以及一个扬声器和麦克风。该设备有六种颜色，包括太空灰、银、粉、蓝、金和（PRODUCT）红。

苹果去年重新设计了其网站，不再突出宣传 iPod touch 的产品页面，但该设备仍然可以购买。目前还没有任何关于苹果正在开发新的 iPod touch 的具体传言，因此，该设备是否会再次更新，或者是否最终会停产，还有待观察。

妙控鼠标 2

magic mouse 2 lightning

2015 年 10 月推出的第二代 Mac 用妙控鼠标 2 年龄已经超过 6 年了。在这段时间里，这款鼠标没有收到任何硬件更新，但现在其包装盒里有一条编织的 USB-C to Lightning 线缆。当与 24 英寸 iMac 一起购买时，妙控鼠标 2 也有几种新的配套颜色。

Magic Mouse 2 因其底面有一个 Lightning 接口而臭名昭著，这使得鼠标在充电时无法使用。

Apple Pencil 2

ipad pro apple pencil 2

2018 年 10 月与新的 iPad Pro 一起发布，第二代 Apple Pencil 很快就会满三年半了。

与初代产品相比，第二代 Apple Pencil 的一个主要特点是，它可以用磁力吸附在第三代 iPad Pro 或更新的产品上进行无线充电。用户还可以通过双击第二代 Apple Pencil 的内置触摸传感器，在 Notes 等应用中切换绘画工具和画笔。

高端 Mac mini

m1 mac mini screen

虽然低端 Mac mini 配置在 2020 年 11 月更新了苹果定制设计的 M1 芯片，但自 2018 年 10 月以来，除了苹果重新调整存储容量之外，采用英特尔处理器的高端 Mac mini 配置还没有更新。

有传言称，苹果计划在今年晚些时候发布搭载其 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的新高端 Mac mini。

AirPods Pro

airpods pro black background

AirPods Pro 于 2019 年 10 月推出，距今已经有近两年半。

据分析师郭明錤称，苹果计划在 2022 年第四季度推出第二代 AirPods Pro，郭明錤预计，新的 AirPods Pro 将采用升级的无线芯片，支持无损音频，并有一个新的充电盒，可以发出声音被发现。

彭博社的 Mark Gurman 和 Debby Wu 此前曾报道，苹果已经为第二代 AirPods Pro 测试了一种更紧凑的设计，将取消在耳塞下面的柄。如果这最终成为最终设计，新的 AirPods Pro 可能看起来与苹果去年发布的 Beats Studio Buds 相似。

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关键词：iPod touchApple PencilAirPods Pro

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