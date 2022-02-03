Meta CEO 扎克伯格：TikTok 是一个非常强大的竞争对手

北京时间 2 月 3 日早间消息，Meta（原 Facebook）今天发布了截至 12 月 31 日的 2021 财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，Meta 第四季度营收为 336.71 亿美元，与上年同期的 280.72 亿美元相比增长 20%；净利润为 102.85 亿美元，与上年同期的净利润 112.19 亿美元相比下降 8%，为 2019 年二季度以来首次出现净利润下滑，市场预期 109 亿美元。该公司表示，预计一季度营收 270 亿-290 亿美元，不及市场预期的 302.5 亿美元。

财报发布后，公司董事长兼首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）、首席运营官雪莉・桑德伯格（Sheryl Sandberg）和首席财务官戴维・韦纳（David Wehner）回答了分析师提问。

以下是电话会议实录：

摩根士丹利分析师 Brian Nowak：我有两个问题。第一个是关于公司 Reels 短视频业务的过渡问题，公司在过去也完成了其他业务的成功过渡，比如移动端（Mobile）和故事（Stories）业务，那么对于 Reels 短视频业务而言，在业务完善做大方面，有没有什么同以往不同业务不一样，或者在这个过程中出现哪些挑战性的工作，让完成这种过渡耗时更长？第二个问题问给戴维，你提到了关于广告目标投放和效果评测方面所遇到的困难在今年一季度会更大，这个比较是同去年同期相比吗？公司基于哪些信号做出了这样的判断？

戴维・韦纳：Reels 在过渡过程中一些特点同此前的其他业务类似，像是为了完成故事业务的成功过渡一样，短视频在 Instagram 和 Facebook 平台的有效运行，需要特别注重用户体验的提高，让消费者得到舒适的使用体验，假以时日，希望短视频模式能够同故事功能一样，更适合广告投放，我们也对这种业务模式的商业化充满信心，目前这个阶段，我们在 Reels 业务中投放的广告还很少，这也就是我们所谓的不利因素。

关于 iOS 14 的问题，苹果公司的政策调整对于公司去年四季度的营收确实有影响，其影响程度也符合我们的预期，基本同三季度的情况类似，我们同时预计今年一季度和二季度类似影响还会持续，因为去年上半年公司业绩还没有新政的影响。总体来看，我们认为 iOS 14 的政策调整对于今年的业绩增长确实不利，受到影响的总营收额为 100 亿美元，这是一个非常大的数字。受到影响的行业主要是电子商务，该业务在四季度的增速出现明显放缓，另外游戏行业也遇到类似挑战，电商业务受到的影响方面，很值得注意的一点是，谷歌此前谈到了苹果新政对于其电商业务的积极影响，那么苹果新政中的限制措施确实对于电商业务存在重大影响，但是业内公司受到的影响是不一样的。苹果新政令让移动应用提供商获取数据更难，但是却让搜索广告提供商可以得到更多的第三方数据，令其广告投放效果更直观，有利于其业务的商业化，而对于向我们公司这样基于移动应用 App 提供广告的服务商而言，新政是不利的。而目前苹果公司每年还是从谷歌广告业务中赚取几十亿美元的营收，所以这种行业中差异情况还会持续。

高盛分析师 Eric Sheridan：我想问两个问题。首先还是跟进一下 Brian 关于 Reels 的问题，可否请管理层谈谈 Reels 业务同此前处于过渡阶段的业务的相同点和不同点？比如从用户参与度，利润，广告价格等方面谈一下。第二个问题问给雪莉，上一次财报会上，你提到说今年一季度或者上半年，公司所做的一些工作就会产生效果，可否谈谈目前公司在广告业务方面的进展，包括在广告目标投放和效果评测方面的情况？

马克・扎克伯格：短视频的用户参与度还是非常高的，如我此前所言，Instagram 平台上用户参与增长最快的一个子业务就是短视频，在 Facebook 平台上也是一样。关于同以往业务的相同点，我们看到的最大相同点是，短视频业务是我们经历的又一次重大内容形式变化，无论是此前的 PC 端信息流到移动端信息流的演进，信息流到故事的演进，还是 Reels 短视频，最开始我们需要适应的都是广告系统和业务运营的形式变化，新形式取代旧形式都会不可避免地对营收增长产生一定的不利影响，但是我们并不担心这些短期的影响，因为随着业务过渡的完成，这些问题从长远角度来看都会得到解决。说到不同点，同此前的故事和移动信息流相比，Reels 团队执行力非常强，整个过渡的进程也非常迅速，同时需要注意的一点是，TikTok 是一个规模非常大的竞争对手，而且还在以很快的速度在增长，虽然我们有非常快的发展，竞争对手同样增长迅速，所以回到你的问题，我们对于 Reels 的发展保持乐观，但是我们要做的工作还很多。

雪莉・桑德伯格：关于缓解 iOS 新政造成的影响方面，我们此前提到了该新政构成的两个关键挑战：广告目标投放和效果评测。在目标投放方面，我们认为在可用数据减少的情况下，需要多年的时间来重建广告优化系统，来推动业绩增长，我们努力的一个方向就是在自动化方面进行投入，让广告客户能够更容易地利用机器学习技术找到合适的受众人群，减少对于目标投放功能的依赖，这将是一项工作。

效果评测方面，也有两个受到苹果 iOS 新政影响关键领域需要关注，我上次财报会也提到过，第一个是报告不足的问题，广告客户担心他们实际得到的投资回报要比官方报告的更高，从上个季度开始，我们在这个方面的工作就取得了进展，未来几年还会有持续的进展，需要提醒的一点是，推广活动力度越大，这个问题就越容易解决，如果力度不大，则解决这个问题的时间会更长，所以苹果公司新政的变化对于小商家的伤害更大。第二个方面的挑战是数据延迟，因为 iOS 的新政，我们公司同其他广告平台一样，接收到的转化数据细节更少，而且也都不是实时的数据。广告客户也很难根据这些数据做出实时的决定，而实时数据往往是购物消费出现高峰的假期期间最为重要的资源，是监测和调整广告支出，做出实时决策的重要依据，实时程度通常情况下都是按小时计算的。这是我们在假日季遇到的挑战之一。