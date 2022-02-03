贾跃亭的 FF 91 预定数据虚假，1.4 万订单仅数百个已支付

IT之家 2 月 3 日消息，一年前，法拉第未来（Faraday Future，简称 FF）宣布了自己的上市计划，同时募集资金超过 10 亿美元，用于 FF 91 的量产。在招股说明书中，FF 表示，其首款旗舰车型 FF 91 已获得超过 1.4 万辆订单，预计未来 5 年销量将超过 40 万辆。

美国时间 2 月 1 日，法拉第未来宣布，公司独立董事特别委员会已完成先前宣布的对不准确披露指控的调查，调查发现，14000 份 FF91 订单只有数百份已支付。

具体而言，特别委员会提醒：FF 在业务合并前的声明中称，它已收到超过 14000 份 FF 91 车辆的预订，这可能具有误导性，因为其中只有数百份预订已支付，而其他（总计 14000 份）是未支付的。根据 FF 此前披露的数据，其预计 2021 年 Q3 的净亏损为 2.8 亿美元，2020 年同期为净亏损 3300 万美元。截至 2021 年 9 月 30 日，FF 的总资产约为 11 亿美元，其中包括约 6.67 亿美元现金和现金等价物。

针对现有的调查结果，特别委员会提出了多项整改措施建议，并已于 2022 年 1 月 31 日得到 FF 董事会的批准。具体如下：

1、任命董事会独董 Susan Swenson 为董事会执行主席。鉴于 Susan Swenson 担任执行主席一职，她将退出董事会审计及薪酬委员会。

2、公司首席执行官 Carsten Breitfield 和创始人兼首席产品和用户生态系统官贾跃亭将直接向 Susan Swenson 汇报，且两人的年度基本工资均将削减 25%。

3、任命 Jordan Vogel 为首席独立董事。

4、根据新的领导结构，Brian Krolicki 将卸任董事会主席和公司治理及提名委员会主席的职务，成为董事会审计和薪酬委员会的成员，Jordan Vogel 将卸任公司治理及提名委员会的职务。

5、Scott Vogel 将成为董事会审计委员会、公司治理及提名委员会的主席。

6、FF 全球资本市场副总裁王佳伟被停职。

IT之家了解到，此前，FF 首度披露 IPO 后财务状况。FF 全球 CFO Chuck McBride 表示，截至 2020 年 12 月 31 日的总资产约为 3.16 亿美元。总负债约为 8.96 亿美元，负债减少了 5.42 亿美元。亏损方面，预计截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计亏损约 28 亿美元。

彼时，Carsten Breitfeld 很有自信地表示“资金充足”：“法拉第未来在 2021 年 7 月 21 日完成了企业合并，并获得将近 10 亿美金的现金注资，目前其位于加州的汉福德工厂进展顺利，公司有充足的现金支持到明年 7 月 FF 91 完成投产。”