外媒赞叹冬奥会主媒体中心智慧餐厅：像科幻电影

IT之家 2 月 3 日消息，北京冬奥会即将在 4 日开幕，据环球网报道，冬奥会主媒体中心的智慧餐厅早就引发外媒和外国网友关注。

“在 2022 年北京冬奥会（餐厅），机器人从天花板上送餐，”美国全国广播公司 (NBC) 2 日以此为题的报道称，北京冬奥会的餐厅场景“就像一部科幻电影”，机器人取代人工服务员，从天花板上送餐。报道称，疫情期间，使用机器人固定装置能够避免人与人之间的接触。

报道介绍称，在主媒体中心餐厅，有些机器“手臂”悬挂在天花板上，提供精选美食，还有机器人烹饪和备餐。巨大的机器“手臂”将一碗碗面条从天花板送到餐桌上，人们从机器人那里取餐并在自己喜欢的地方用餐。在自助餐厅的另一个区域，可以看到有机器人咖啡师提供咖啡，还有机器人在酒吧提供其他饮品。

报道称赞说，与人工服务员相比，在机器人餐厅点餐过程可能更方便，点餐时用手机扫描二维码即可，然后 90 秒内，点的饮品就会准备就绪。

除了美国媒体，冬奥会主媒体中心餐厅也被韩国、日本等多国媒体关注。

韩国 KBS 电视台 2 月 1 日发布了一条有关 2022 北京冬奥会主媒体中心餐厅的视频。视频展现了机器送餐、机器人调酒等画面。KBS 还介绍称，在该餐厅，人们不仅能品尝到麻婆豆腐等中国料理，也能吃到西餐。通过 5G 技术和人工智能系统，机器人可以将食物准确送达对应餐桌，所有过程都以非面对面的方式进行，而且餐厅是自动化系统 24 小时运营。

更早前，日本《每日新闻》也曾报道称，北京冬奥会机器人最集中的地方是主媒体中心餐厅，每道料理由机器人制作。头顶上方有一条条透明的玻璃轨道，料理完成后再由机器运送到点餐客人处，好似起重机游戏一样，饭菜从空而降到眼前，客人只需张开双手取走就行。

据媒体此前介绍，在主媒体中心的智慧餐厅，从厨师到服务生均为机器人，中外媒体记者只需在餐桌上扫码点单，色香味俱佳的佳肴就会通过空中云轨，自动送达对应餐桌上空，呈现在用户眼前。