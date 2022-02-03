美国正在南部边境测试机器狗巡逻

IT之家 2 月 3 日消息，美国边境部队的最新成员可能是机器狗。

美国国土安全部 (DHS) 本周公布了在南部边境试验四足机器人的新细节。这些机器狗正在测试监视角色，官方表示试验“很成功”，并且将继续与机器狗提供方合作。

“南部边境对人类来说可能是一个荒凉的地方，这正是机器狗派上用场的地方，”美国国土安全部研发部门科学与技术局 (S&T) 的项目经理 Brenda Long 说。

据介绍，该机器狗由 Ghost Robotics 制造，该公司与波士顿动力为竞争关系。Ghost Robotics 最受欢迎的型号 Ghost Vision 60 高 2.5 英尺（76 厘米），重 70 磅（32 公斤），一次充电可在 3 小时内行驶超过 7.5 英里（约 12.07 公里）。

▲ 机器狗可以与其他远程传感器和摄像头一起部署

IT之家了解到，该机器狗可以自主导航或手动控制，并且可以配备许多有效载荷，包括热成像和夜视摄像机。此前，Ghost Robotics 甚至展示了配备枪支的原型机器狗，但没有迹象表明国土安全部正在测试此类载荷。

这些机器狗已被用于户外“哨兵任务”，可携带摄像头和传感器自动巡逻预设的 GPS 航路点；用于检查铁路站场、车厢周围和车厢下方；探索住宅建筑，包括“模拟遇到潜在敌对个人的场景”。