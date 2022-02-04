亚马逊第四季度营收 1374 亿美元，净利润同比增长 98%

北京时间 2 月 4 日凌晨消息，亚马逊今天发布了该公司的 2021 财年第四季度及全年财报。报告显示，亚马逊第四季度净销售额为 1374.12 亿美元，与上年同期的 1255.55 亿美元相比增长 9%，不计入汇率变动的影响为同比增长 10%；净利润为 143.23 亿美元，与上年同期的净利润 72.22 亿美元相比增长 98%。

亚马逊第四季度营收略微不及华尔街分析师此前预期，但每股摊薄收益远超预期，从而推动其盘后股价大幅上涨逾 17%。

第四季度主要业绩：

在截至 12 月 31 日的这一财季，亚马逊的净利润为 143.23 亿美元，每股摊薄收益 27.75 美元，这一业绩好于上年同期。2020 财年第四季度，亚马逊的净利润为 72.22 亿美元，每股摊薄收益 14.09 美元。

亚马逊第四季度运营利润为 34.60 亿美元，相比之下上年同期为 68.73 亿美元。

亚马逊第四季度净销售额为 1374.12 亿美元，与上年同期的 1255.55 亿美元相比增长 9%。不计入汇率变动所带来的 13 亿美元的负面影响，亚马逊第四季度净销售额与上年同期相比增长 10%。

亚马逊第四季度每股收益超出华尔街分析师预期，但营收略微不及预期。据雅虎财经统计的数据显示，41 名分析师此前平均预期亚马逊第四季度每股收益将达 3.58 美元，40 名分析师平均预期亚马逊第四季度净销售额将达 1375.6 亿美元。

现金流数据：

在截至 2021 年 12 月 31 日的 12 个月时间里，亚马逊的运营现金流为 463 亿美元，比上年同期下降 30%；在截至 2020 年 12 月 31 日的 12 个月时间里，亚马逊的运营现金流为 661 亿美元。

在截至 2021 年 12 月 31 日的 12 个月时间里，亚马逊的自由现金流为 91 亿美元，低于上年同期；在截至 2020 年 12 月 31 日的 12 个月时间里，亚马逊的自由现金流为 310 亿美元。

在扣除租约本金还款以后，亚马逊过去 12 个月时间里的自由现金流为流出 204 亿美元；在截至 2020 年 12 月 31 日的 12 个月时间里，亚马逊扣除前述项目以后的自由现金流为流入 203 亿美元。

在扣除融资租赁本金还款以及根据资本租约所获资产以后，亚马逊过去 12 个月时间里的自由现金流为流出 143 亿美元；相比之下，在截至 2020 年 12 月 31 日的 12 个月时间里，亚马逊扣除前述项目以后的自由现金流为流入 214 亿美元。

第四季度财务分析：

亚马逊第四季度产品净销售额为 714.16 亿美元，相比之下上年同期为 710.56 亿美元；服务净销售额为 659.96 亿美元，相比之下上年同期为 544.99 亿美元。

去年 10 月，亚该公司 2021 财年第四季度的净销售额将达 1300 亿美元到 1400 亿美元，同比增长 4% 到 12%，其中包含了汇率变动预计将会带来的约 60 个基点的负面影响，其平均值为 1350 亿美元，不及分析师当时预期。亚马逊还在当时预计，2021 财年第四季度运营利润将在零到 30 亿美元之间，相比之下 2020 年同期运营利润为 69 亿美元。

按照地域划分，亚马逊北美部门（美国、加拿大）第四季度净销售额为 823.60 亿美元，与上年同期的 753.46 亿美元相比增长 9%；运营亏损为 2.06 亿美元，相比之下上年同期的运营利润为 29.46 亿美元。

亚马逊国际部门（英国、德国、法国、日本和中国）第四季度净销售额为 372.72 亿美元，与上年同期的 374.67 亿美元相比下降 1%；运营亏损为 16.27 亿美元，相比之下全年上年同期的运营利润为 3.63 亿美元。

亚马逊第四季度来自于北美部门的销售额在总销售额中所占比例为 60%，与上年同期相比持平；来自于国际部门的销售额在总销售额中所占比例为 270%，低于上年同期的 3%。

亚马逊 AWS 云服务第四季度净销售额为 177.80 亿美元，与上年同期的 127.42 亿美元相比增长 40%；运营利润为 52.93 亿美元，相比之下上年同期为 35.64 亿美元。

来自于 AWS 云服务的销售额在总销售额中所占比例为 13%，高于上年同期的 10%。

按照服务和业务类型划分，亚马逊第二季度来自于在线商店的净销售额为 660.75 亿美元，与上年同期的 664.51 亿美元相比下降 1%，不计入汇率变动的影响为同比增长 1%；

来自于实体店的净销售额为 46.88 亿美元，与上年同期的 40.22 亿美元相比增长 17%，不计入汇率变动的影响为同比增长 16%；

来自于第三方卖家服务的净销售额为 303.20 亿美元，与上年同期的 273.27 亿美元相比增长 11%，不计入汇率变动的影响为同比增长 12%；

来自于订阅服务的净销售额为 81.23 亿美元，与上年同期的 70.61 亿美元相比增长 15%，不计入汇率变动的影响为同比增长 16%；

来自于广告服务的营收为 97.16 亿美元，与上年同期的 73.50 亿美元相比增长 32%，不计入汇率变动的影响为同比增长 33%；

来自于 AWS 云服务的净销售额为 177.80 亿美元，与上年同期的 127.42 亿美元相比增长 40%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长 40%；

来自于其他业务的净销售额为 7.10 亿美元，与上年同期的 6.02 亿美元相比增长 18%，不计入汇率变动的影响为同比增长 19%。

2021 财年主要业绩：

在整个 2021 财年，亚马逊的净销售额为 4698 亿美元，与 2020 财年的 3861 亿美元相比增长 22%；不计入汇率变动所带来的 38 亿美元的正面影响，亚马逊 2021 财年净销售额同比增长 21%。

亚马逊 2021 财年运营利润为 249 亿美元，相比之下 2020 财年为 229 亿美元。

亚马逊 2021 财年净利润为 334 亿美元，每股收益为 64.81 美元，相比之下 2020 财年净利润为 213 亿美元，每股收益为 41.83 美元。

业绩预期：

亚马逊预计 2022 财年第一季度净销售额将达 1120 亿美元到 1170 亿美元之间，同比增长 3% 到 8%，其中包含了汇率变动预计将可带来的约 150 个基点的负面影响。

亚马逊还预计，2022 财年第一季度运营利润将达 30 亿美元到 60 亿美元之间，相比之下 2020 财年同期的运营利润为 89 亿美元。

亚马逊对第一季度净销售额预期区间的中值为 1145 亿美元，不及分析师预期。据雅虎财经统计的数据显示，31 名分析师此前平均预期亚马逊第一季度净销售额将达 1201.1 亿美元。

股价变动：

当日，亚马逊股价在纳斯达常规交易中下跌 235.34 美元，报收于 2776.91 美元，跌幅为 7.81%。在随后截至美国东部时间周四下午 4 点 32 分（北京时间周五凌晨 5 点 32 分）为止的盘后交易中，亚马逊股价大幅上涨 483.28 美元，至 3260.19 美元，涨幅为 17.40%。过去 52 周，亚马逊的最高价为 3773.08 美元，最低价为 2707.04 美元。