2022 年《财富》全球最受赞赏公司：苹果、亚马逊、微软连续三年位列三甲

IT之家 2 月 2 日消息，据财富中文网消息，《财富》杂志发布了 2022 年度全球最受赞赏公司排行榜，为拟定此榜单，《财富》杂志对 3,700 多名企业高管、董事和分析师进行了调查。根据结果，苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和微软（Microsoft）连续三年分列最受赞赏公司榜单的三甲。全球市值最高的苹果公司连续第 15 年蝉联榜首。

与此同时，全球新冠疫情进入第三年，经济发展举步维艰，处于抗疫斗争第一线的公司重获关注。辉瑞公司（Pfizer）与其合作伙伴携手研发了世界上最有效的新冠疫苗之一，因此一路飙升至榜单第 4 位，16 年来首次上榜全明星榜（50 强）。丹纳赫公司（Danaher）的新冠病毒检测和药物研发设备是抗击新冠疫情的重要手段，因此也跻身全明星榜单之内，排名第 37 位。

遗憾的是，中国企业今年再次缺席全明星榜。但是在行业榜上，中国有 8 家公司入围，数量和去年持平。它们是：计算机行业排在第 5 位的联想和第 6 位的华硕电脑；互联网服务和零售行业排在第 3 位的腾讯、第 6 位的京东，和第 8 位的小米；家庭设备和家居行业排在第 4 位的海尔智家；以及半导体行业排在第 1 位的台积电。

全明星榜：

IT之家了解到，《财富》杂志的“最受赞赏公司排行榜”旨在对全球知名企业的声誉进行量化排名。但如果进一步深入观察制榜方式，就会发现这种排名有两个版本。全明星 50 强榜单根据企业在广义的商界领域内所获得的声誉进行排名；而在线上可见的另一个行业排名，则显示了各行业中的领先企业在与其竞争对手夜以继日的较量中，占据何种地位。苹果在全明星榜单居冠长达 15 年，确实令人瞩目。但该公司在过去 13 年中，也 12 次荣登计算机行业排行榜榜首，这表明苹果同时征服了其行业细分领域的受众，这些人往往是更挑剔、更难取悦的。