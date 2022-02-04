今日立春：万物复苏，静待花开；冬奥开幕，逐冰追雪。

IT之家 2 月 4 日消息，今天，我们迎来二十四节气之首 —— 立春。北京时间今天（4 日）4 时 51 分迎来“立春”节气，立春一般是每年的 2 月 3/4/5 日。立春，春之始也，从节气上来看，我们已经踏进了新的一年的春天。

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立春有三候。一候东风解冻，抚摸过山川河流，温暖每一处阴冷角落；二候蜇虫始振，厚积薄发，万里大地迎来勃勃生机；三候鱼陟负冰，破开汩 (gǔ) 汩绿水，水中嬉戏的野鸭，最先探知了春的气息。

▲图片来自云日历

立春起源



虽然当下许多年轻一辈对于二十四节气不怎么关注了，顶多就是来刷刷IT之家的节气文章嘛。但是，在农耕为主的古代，每一个节气，对于农民来说，就是一个农耕阶段的开始或者结束。

一年之计在于春，立春作为春天的开始，在古代更是受到重视。在立春这一天，天子亲率三公九卿、诸侯大夫去东郊迎春，祈求丰收。回来之后，要赏赐群臣，布德令以施惠兆民。而这，也成为许多年传承的迎春活动。

立春节气的起源最早可以追溯到战国后期的《吕氏春秋》，在“十二月纪”中，就已经有了立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至等八个节气名称。

立春气候

虽然昨天冷空气的一记回马枪使得全国大部分地区再次大降温，但是，到了立春后，一般情况下气温都会回升，春耕大忙季节会陆续在全国大部分地区开始。

立春节气，东亚南支西风急流已开始减弱，隆冬气候已快要结束。但北支西风急流强度和位置基本没有变化，蒙古冷高压和阿留申低压仍然比较强大，大风降温仍是盛行的主要天气。但在强冷空气影响的间隙期，偏南风频数增加，并伴有明显的气温回升过程。

古代活动：

官方活动

一县里派报春送春牛帖子和立春帖子：旧俗立春前一日，有两名艺人顶冠饰带，称春吏。沿街高喊：“春来了”，俗称“报春”。无论士、农、工、商，见春官都要作揖礼谒。一个人站在田间敲锣打鼓（找小男孩穿青衣戴青帽），唱着迎春的赞词，到每家去报春，挨家挨户送上一张春牛图或迎春帖子（或众农家敲锣打鼓将小孩拜请回家叫迎春民间摆上果品春盘在案等待春的到来）。在这红纸印的春牛图上，印有一年二十四个节气和人，牵着牛耕地，人们称其为“春帖子”。这送春牛图，其意在催促提醒人们，一年之计在于春，要抓紧务农，莫误大好春光。

二迎句芒神并撒豆消灾：打牛仪式有县政府举办“立春前有司迎句芒神于东郊里市各扮故事表演曰民之男女携儿女看春侯土牛过各以豆麻撒之谓散痘消诊立春日祀芒神（传统管农事的地神也称春天之神）鞭土牛毕。。。”

三赶春牛：打牛前一天先把土牛放在东郊称为立牛旁边放携带农具鞭牛的假人为耕夫然后农民向其拜击鼓打牛之后人们把土牛的土块带回家牲圈象征收成好促进牛的繁殖。

附录：春牛，《事物记原》：“周公始制立春土牛，盖出土牛以示农耕早晚。”后世历代封建统治者这一天都要举行鞭春之礼，引春牛而击之曰打春意在鼓励农耕，发展生产。

民间活动

一游春（探春、游行）：县里活动之后，民间也不甘示弱，他们纷纷装扮起来，开始游行。队伍先是报春人打扮成公鸡的样子走在最前面，之后一群人抬着巨大春牛形象，之后的人打扮成牧童牵牛的、打扮成大头娃娃送春桃的、打扮成燕子的应有尽有。另外还有的意义就是：这次游春之后就是可以开始踏青的信号，一直到端午之间都是游春的好时候（立春那日游春叫探春）。

二民间互相馈送：

春牛：民间艺人制作许多小泥牛，称为“春牛”。送往各家，谓之“送春”。

春牛图：也有的地方是在墙上贴一幅画有春牛的黄纸。黄色代表土地，春牛代表农事，俗称“春牛图”。

春娃：乡宁等地习惯用绢制作小娃娃，名为“春娃”，佩戴在孩童身上。

互相赠贺礼拜贺，称为拜春

三糊春牛：在家里用米或纸糊成春牛，摆放在家中

四贴春字画：家家在门上张贴迎春的字画字和春字有关画有腊梅迎春之类

五搭燕子窝：给花树戴燕子胜帛条

六种迎春花：院子里栽种迎春花

七春胜贴门窗：妇女剪春燕花鸟簪（或有专门买的春燕簪花鸟簪）用红纸剪鸡贴屋门

立春饮食

春饼： 馅（萝卜，豆芽，豆子，为主）

春盘：主要是蔬菜取生菜瓜果饼糖放盘中为春盘（或拼成盘）馈送亲友或自食取迎春之意。盘里主要有：果品、蔬菜、糖果、饼、饵五种。蔬菜主要有：豆芽、萝卜、韭菜、菠菜、生菜、豆子、鸡蛋、土豆丝。杜甫《立春》：“春日春盘细生菜，忽忆两京梅发时。”

春卷（春蚕）： 《岁时广记》：“京师富贵人家造面蚕，名曰‘探官蚕’。又因立春日做此，故又称‘探春蚕’。”

咬春（吃萝卜）：明《酌中志》：“立春之时，无贵贱嚼罗卜，曰‘咬春’。”

立春轶事：无春年

2016 年农历猴年是“无春年”，即，全年没有立春之日。中国天文学会会员、天津市天文学会理事林愿说，这是农历年长度有的年份短于回归年、有的年份长于回归年的缘故。

回归年的长度为 365.2422 天，这就是相邻两个立春节气之间的时间间隔。公历年平均长度是 365.2425 天，与回归年相差无几，所以立春在公历年中的日期基本固定，绝大多数年份为 2 月 4 日，个别年份为 2 月 3 日或 2 月 5 日。

而农历年情况就不一样了，农历无闰月的年份为 353 至 355 天，比回归年少 11 天左右；有闰月的年份为 383 天至 385 天，比回归年多 19 天左右。于是立春在农历年中的位置呈现出 4 种情况：在年初；在年末；年初年末两头春；全年无立春日。

农历有闰月的年份 (每 19 年中有 7 年)，因年长长于回归年，故年初年末都有立春日即“两头春”；无闰月的年份 (每 19 年中有 12 年)，因年长短于回归年，“无春年”最多，剩下的立春日在年初和在年末的大约各占一半。这种规律以 19 年为周期，循环往复，个别年份稍有出入。

在本世纪的 100 年中，两头春的年份有 37 次，无春的年份有 37 次，年初立春的年份有 12 次，年末立春的年份有 14 次。

注：本文修改自 2018 年《今日立春：乍暖还寒，岁首又谋耕》一文，作者守一。