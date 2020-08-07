今日立秋：凉风至，白露生，寒蝉鸣

IT之家8月7日消息 今天是立秋，是二十四节气中的第十三个节气，也是秋天的第一个节气，时间处在每年的8月7日至9日。立秋，顾名思义，就是暑去秋来，立秋过后，虽然暑热仍然会继续，但天气的整体趋势是慢慢向凉爽过度的，民间也有“一场秋雨一场凉”的说法。

①夏尽秋来，金风渐至。今天9时6分，迎“立秋”节气，传统意义上的秋天开始了。②此时节，“凉风至，白露生，寒蝉鸣”。③立秋表示草木开始结果孕子，收获的季节到了。④我国地域辽阔，此时大部分地区仍处炎夏，需提防“秋老虎”。⑤民间有贴秋膘、“咬秋”等习俗。

立秋时节

每年8月7日或8日，太阳到达黄经135°时为立秋，其中“立”为开始的意思，“秋”为庄稼成熟的时期。中国古代典籍中，《月令七十二候集解》有记载：“秋，揪也，物于此而揪敛也”，说明立秋不仅是天气由热转凉的开始，还是草木开始结果孕子的时候。古人还将立秋分为三候：“一候凉风至；二候白露生；三候寒蝉鸣。”

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关于立秋，还有一些有趣的民间传说。话说很久以前，天上有七个太阳，那时候人间树木常青，鲜花不败，庄稼一年收七次，人们的生活也很安详。但后来，出现了一只夜猫精，它喜爱黑夜，怨恨太阳，后来变成了一个鹰嘴铁人，射下了六个太阳，最后一个太阳因为害怕而躲了起来，世界因此进入了黑暗。人们都期盼太阳能够重新出来，于是选出最有本领的人去找太阳。最后，人们选择了三位彝家姑娘，她们既聪明又勇敢，与人们合力消灭了夜猫精。

消灭夜猫精后，三位彝家姑娘便开始寻找那最后一位太阳，她们循着太阳消失的地方找了很久，却依然找不到，翻越千山万水之后，三位姑娘的头发已经长到地上，变得雪一样白。后来她们遇到一位老人，老人说，她们需要在这里一直等，等到了立秋那天，有一个年轻小伙子会骑马来到这里，他就是你们要找的第七个太阳。后来，这位小伙子真的到了，但是这个时候三位姑娘的生命已经很衰弱了。她们对小伙子说：“太阳，你不能离开我们。你离开了我们，庄稼就不会熟，牛羊就不会长，鲜花就不会开。太阳啊，快升起来吧。”最后，她们立脚的地方化作三座高山，托起了一轮太阳。此后每当立秋这天，人们便会欢快地跳歌，纪念为人间找回太阳的三个姑娘。

立秋气候

中国地域辽阔，虽各地气候有差别，但此时大部分地区仍未进入秋天气候，况且每年大热三伏天的末伏还在立秋后第3日。尤其是中国南方此节气内还是夏暑之时，同时由于台风雨季节渐去了，气温更酷热，因而中国医学对从立秋起至秋分前这段日子称之为“长夏”。

“秋后一伏热死人”，立秋前后中国大部分地区气温仍然较高，各种农作物生长旺盛，中稻开花结实，单晚圆秆，大豆结荚，玉米抽雄吐丝，棉花结铃，甘薯薯块迅速膨大，对水分要求都很迫切，此期受旱会给农作物最终收成造成难以补救的损失。所以有“立秋三场雨，秕稻变成米”的说法。

立秋养生

立秋之后气温不会很快下降，很可能有短时间的气温升高，人们还会经历一段高温潮热的苦夏，因此，立秋之后清热解暑要继续，防晒防中暑的工作依然不能松懈。因秋气燥，同时还应该注意多喝温热水，多吃些滋阴润喉之品，如百合、银耳、黑木耳、梨等。

进入秋季，气温下降会使新陈代谢和生理机能均受到抑制，内分泌紊乱，造成情绪低落。这时做好心理调节很重要，积极参加运动是不错的方法，慢跑、散步都可以让心情开朗起来。立秋后的早晨是锻炼身体的最佳时间，此时不冷不热，气温宜人。

饮食方面，立秋进补的原则是“少辛多酸”，尽量少吃葱、姜、蒜、韭菜、辣椒等辛味之品以及辛辣、油炸、酒和干燥的膨化食品等辛味之物，适当多食酸味水果和蔬菜以助养肝。与肉食相比，叶类、花菜和部分瓜果蔬菜的淡补功效更为突出，如茄子、鲜藕、绿豆芽、丝瓜、黄瓜、冬瓜、苦瓜等清淡食物都具有清暑化湿的功效。

立秋习俗

立秋节

立秋节，也称七月节。周代是日天子亲率三公六卿诸侯大夫，到西郊迎秋，并举行祭祀少嗥、蓐收的仪式(见《礼祀·月令》)。汉代仍承此俗。到了唐代，每逢立秋日，也祭祀五帝。宋代，立秋之日，男女都戴楸叶，以应时序。有以石楠红叶剪刻花瓣簪插鬓边的风俗，也有以秋水吞食小赤豆七粒的风俗(见《临安岁时记》)，明承宋俗。清代在立秋节这天，悬秤称人，和立夏日所秤之数相比，以验夏中之肥瘦。

饮井华水

凡挖地成穴而出水的即称作井，有人说井是黄帝发明的，有人说轰日白益创造的。井水以从远处地脉而来的为上品，而从近处江湖渗透来的次之。井华水，就是清晨第一次从井中汲取上来的水，能治病，养颜益色。入秋，万物都归于肃静，故而此时的水，最为澄清。立秋之日可在清晨汲水备用。煮沸后早起空腹饮用，也足以清火、通利大便。

贴秋膘

民间流行在立秋这天以悬秤称人，将体重与立夏时对比。因为人到夏天，本就没有什么胃口，饭食清淡简单，两三个月下来，体重大都要减少一点。秋风一起，胃口大开，想吃点好的，增加一点营养，补偿夏天的损失，补的办法就是“贴秋膘”：在立秋这天各种各样的肉，炖肉烤肉红烧肉等等，“以肉贴膘”。

啃秋

“啃秋”在有些地方也称为“咬秋”。天津讲究在立秋这天吃西瓜或香瓜，称“咬秋”，寓意炎炎夏日酷热难熬，时逢立秋，将其咬住。江苏等地也在立秋这天吃西瓜以“咬秋”，据说可以不生秋痱子。在浙江等地，立秋日取西瓜和烧酒同食，民间认为可以防疟疾。城里人在立秋当日买个西瓜回家，全家围着啃，就是啃秋了。而农人的啃秋则豪放得多。他们在瓜棚里，在树荫下，三五成群，席地而坐，抱着红瓤西瓜啃，抱着绿瓤香瓜啃，抱着白生生的山芋啃，抱着金黄黄的玉米棒子啃。啃秋抒发的，实际上是一种丰收的喜悦。

下面是关于立秋的古诗词：

《咏廿四气诗立秋七月节》

唐代：元稹

不期朱夏尽，凉吹暗迎秋。

天汉成桥鹊，星娥会玉楼。

寒声喧耳外，白露滴林头。

一叶惊心绪，如何得不愁。

《立秋》

宋代：刘翰

乳鸦啼散玉屏空，

一枕新凉一扇风。

睡起秋声无觅处，

满阶梧叶月明中。

《立秋》

唐代：刘言史

兹晨戒流火，商飙早已惊。

云天收夏色，木叶动秋声。

《立秋二绝》

宋代：范成大

三伏熏蒸四大愁，

暑中方信此生浮。

岁华过半休惆怅，

且对西风贺立秋。

《立秋日曲江忆元九》

唐代：白居易

下马柳阴下，独上堤上行。

故人千万里，新蝉三两声。

城中曲江水，江上江陵城。

两地新秋思，应同此日情。

《立秋日登乐游园》

唐代：白居易

独行独语曲江头，

回马迟迟上乐游。

萧飒凉风与衰鬓，

谁教计会一时秋。

《重叠金 · 壬寅立秋》

宋代：黄升

西风半夜惊罗扇。

蛩声入梦传幽怨。

碧藕试初凉。露痕啼粉香。

清冰凝簟竹。不许双鸳宿。

又是五更钟。鸦啼金井桐。

本文源自IT之家2017年版《今日立秋：云天收夏色，木叶动秋声》，略有修改。