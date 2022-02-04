英特尔 Arc A370M 显卡跑分流出，接近英伟达 GTX 1650 SUPER

IT之家 2 月 4 日消息，据 WccfTech 报道，英特尔即将推出的入门级 Arc A370M 显卡已经进行了基准测试，其性能接近英伟达 GeForce GTX 1650 SUPER 显卡。

据报道， Arc A370M 显卡出现在了 SiSoftware Sandra 基准数据库中，从频率来看应该是为入门级笔记本电脑设计的。参数方面，英特尔 Arc A370M 芯片为 128 EU，还配备了 4GB GDDR6 内存，显存位宽为 128 bit。

Arc A370M 在 SiSoftware 的 GP (GPU) 测试中获得了 2,399.97 Mpix / s 的成绩，接近英伟达的 GeForce GTX 1650 SUPER (2568.82 mpx /s)，比 AMD 的 Radeon RX 580 (2292.97 mpx /s) 更快。

IT之家了解到，在今年 CES 上，英特尔宣布向 OEM 客户出货代号为“Alchemist”的英特尔锐炫显卡，这标志着独立显卡市场正步入全新时代。英特尔表示，锐炫是专为消费端打造的高性能显卡产品品牌，它涵盖多款由英特尔全面设计的独立显卡平台，为行业提供了新选择。令全球游戏玩家和创作者心潮澎湃的是，超过 50 款新的移动设备和台式机均将采用英特尔锐炫显卡，厂商包括宏碁、华硕、蓝天电脑、戴尔、技嘉、海尔、惠普、联想、三星、微星和 NEC 等。